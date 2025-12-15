Espana agencias

La 'Fiore' se refugia en sus instalaciones hasta nuevo aviso

Guardar

Roma, 15 dic (EFE).- El Fiorentina, colista de la Serie A sin conocer la victoria en el campeonato doméstico italiano, se concentrará en sus instalaciones y no hablará con los medios de comunicación hasta nuevo aviso como medida extrema para intentar superar la crisis deportiva que atraviesa.

La 'Fiore' transita en una situación sin precedentes en su historia, colista de la Serie A con solo seis puntos y sin una victoria en las primeras quince jornadas de un campeonato en el que es, además, la peor defensa con 26 goles encajados. Ningún equipo en la historia de la Serie A salvó la categoría sin haber ganado un solo partido en las primeras 15 jornadas.

Nunca en la historia la 'Fiore' había tenido tan pocos puntos a estas alturas de competición. Incapaz de superar este domingo al Hellas Verona (1-2) en un duelo entre los dos últimos clasificados. Derrotada en un duelo directo por el descenso un equipo que disputó en los últimos tres años dos finales y unas semifinales de Liga Conferencia; así como una final de Copa Italia.

Ya después de la derrota ante el Verona, más dolorosa aún al haberla sufrido con un gol en el tiempo añadido, ningún jugador o miembro del cuerpo técnico compareció en rueda de prensa o ante televisiones con derechos, en una medida conocida en Italia como 'Silenzio Stampa'.

La caída de un histórico del fútbol italiano es tremenda y algo inesperada por la manera en la que el mismo equipo que hace apenas 7 meses peleó por una final europea se desangra en cada partido. Dos entrenadores han pasado por el banquillo en lo que va de campaña, pero podrían ser más si Paolo Vanoli continúa sin ganar. Stefano Pioli fue despedido el 4 de noviembre.

Es el único equipo en Italia que no ha ganado un partido y está a 8 puntos de un Parma que marca la salvación.

La concentración y el silencio ante la prensa durará, como mínimo, hasta el miércoles 17 de diciembre, día en el que tiene programadas las ruedas de prensa por el partido de Liga Conferencia ante el Lausana y el viaje a la ciudad suiza. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Felipe VI visita L’Hospitalet de Llobregat para celebrar su centenario como ciudad

Infobae

Pradas se acoge al derecho a no declarar ante la Comisión de Investigación de la dana

Infobae

El obispo de Tenerife defiende la libertad de opinión de Argüello, quien pidió elecciones

Infobae

El Govern prevé una propuesta de financiación singular en enero que respete la ordinalidad

Infobae

Mariah Carey inaugurará los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salomé Pradas se niega a

Salomé Pradas se niega a responder las preguntas en la comisión de la DANA en el Congreso “siguiendo el consejo de su defensa” en la causa judicial

En la mesa mejor no hablar de política: la polarización rompe familias, provoca discusiones en las cenas navideñas y abandonos en los grupos de Whatsapp

Improcedente el despido de un conductor de ambulancia que tuvo un accidente de tráfico por haber prescrito el plazo para aplicar la falta

El PP de Juanma Moreno está a las puertas de repetir la mayoría absoluta, según el CIS andaluz

Los Rolls-Royce y Lamborghinis aparcan donde quieren y da igual: “Los dueños son tan ricos que las multas no les afectan”

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 diciembre

Precio del oro en España hoy lunes 15 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Anulada la desheredación de una hija tras acusarla su hermano de echar de casa a la madre, pero fue al revés, ella se marchó tras darle un ultimátum: “O tu pareja o yo”

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”