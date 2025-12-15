La 'Fiore' se refugia en sus instalaciones hasta nuevo aviso

Roma, 15 dic (EFE).- El Fiorentina, colista de la Serie A sin conocer la victoria en el campeonato doméstico italiano, se concentrará en sus instalaciones y no hablará con los medios de comunicación hasta nuevo aviso como medida extrema para intentar superar la crisis deportiva que atraviesa.

La 'Fiore' transita en una situación sin precedentes en su historia, colista de la Serie A con solo seis puntos y sin una victoria en las primeras quince jornadas de un campeonato en el que es, además, la peor defensa con 26 goles encajados. Ningún equipo en la historia de la Serie A salvó la categoría sin haber ganado un solo partido en las primeras 15 jornadas.

Nunca en la historia la 'Fiore' había tenido tan pocos puntos a estas alturas de competición. Incapaz de superar este domingo al Hellas Verona (1-2) en un duelo entre los dos últimos clasificados. Derrotada en un duelo directo por el descenso un equipo que disputó en los últimos tres años dos finales y unas semifinales de Liga Conferencia; así como una final de Copa Italia.

Ya después de la derrota ante el Verona, más dolorosa aún al haberla sufrido con un gol en el tiempo añadido, ningún jugador o miembro del cuerpo técnico compareció en rueda de prensa o ante televisiones con derechos, en una medida conocida en Italia como 'Silenzio Stampa'.

La caída de un histórico del fútbol italiano es tremenda y algo inesperada por la manera en la que el mismo equipo que hace apenas 7 meses peleó por una final europea se desangra en cada partido. Dos entrenadores han pasado por el banquillo en lo que va de campaña, pero podrían ser más si Paolo Vanoli continúa sin ganar. Stefano Pioli fue despedido el 4 de noviembre.

Es el único equipo en Italia que no ha ganado un partido y está a 8 puntos de un Parma que marca la salvación.

La concentración y el silencio ante la prensa durará, como mínimo, hasta el miércoles 17 de diciembre, día en el que tiene programadas las ruedas de prensa por el partido de Liga Conferencia ante el Lausana y el viaje a la ciudad suiza. EFE