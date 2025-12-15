Espana agencias

El PP se personará en la causa contra Leire Díez y el expresidente de la SEPI

Guardar

Madrid, 15 dic (EFE).- La vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado este lunes que el PP se personará en la causa que investiga la Audiencia Nacional sobre la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contratos públicos.

"El Partido Popular no va a permanecer impasible", ha afirmado Gamarra en una rueda de prensa en la que se ha referido a la "trama Montero", en alusión a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

Fernández fue interventor general de la Junta de Andalucía con Montero y cuando ella fue designada ministra de Hacienda lo nombró presidente de la SEPI.

Tras ser detenidos el pasado miércoles, Díez, Fernández y el empresario Antxon Alonso -socio en Servinabar del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán- quedaron el sábado en libertad con medidas cautelares como investigados en una causa por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos públicos.

Según Gamarra, las contrataciones públicas en empresas públicas investigadas están "relacionadas directamente" con Montero, así como con el ministerio de Transición Ecológica que dirige Sara AAgesen. "Podrán huir del Parlamento, pero no podrán huir de la justicia", ha agregado la vicesecretaria del PP.

Gamarra ha informado además que el PP va a solicitar que se habilite el mes de enero en el Senado para que se puedan seguir los trabajos de la comisión de investigación del caso Koldo.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo quiere que se sigan pidiendo "explicaciones" para que los españoles "sepan la verdad" y que "todos aquellos que se han estado beneficiando del dinero de los impuestos de los españoles" rindan cuentas ante la justicia. EFE

(Foto)(Vídeo)(Audio)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sánchez asegura que en las próximas semanas se verá la "pulcritud" de las cuentas del PSOE

Infobae

Junts emplaza a ERC a trabajar conjuntamente para obtener el "máximo rendimiento nacional"

Infobae

El grupo de Leire Díez se embolsó sobrecostes del 50 % de 2 contratos de Enusa con Acciona

Infobae

El Gobierno promueve que Cataluña y Euskadi sean miembros asociados de la Unesco y la OMT

Infobae

Tráfico realizará 35.000 pruebas de alcohol y drogas al día en la semana previa a Navidad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez busca apoyo “hasta debajo

Sánchez busca apoyo “hasta debajo de las piedras” y se abraza a Cataluña: en enero se reúne con Junqueras

Sumar considera “insuficientes” las explicaciones de Sánchez para abordar la crisis por corrupción y acoso sexual: “No ha respondido la pregunta, el inmovilismo no nos vale”

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Sánchez descarta elecciones y trata de convencer a sus socios para una segunda parte de la legislatura: “Si hay que aguantar más fango, lo haremos”

Salomé Pradas se enzarza con Rufián y le llama “machista” en la comisión de la DANA: “Está siendo más bestia que con Mazón y no me lo esperaba”

ECONOMÍA

El precio máximo y mínimo

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 16 de diciembre

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 15 diciembre

Rubén López, asesor financiero: “Si en tu banco te quieren regalar una cafetera o una freidora de aire, debes saber que vas a pagar impuestos”

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”