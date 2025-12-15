El PP se personará en la causa contra Leire Díez y el expresidente de la SEPI

Madrid, 15 dic (EFE).- La vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado este lunes que el PP se personará en la causa que investiga la Audiencia Nacional sobre la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contratos públicos.

"El Partido Popular no va a permanecer impasible", ha afirmado Gamarra en una rueda de prensa en la que se ha referido a la "trama Montero", en alusión a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

Fernández fue interventor general de la Junta de Andalucía con Montero y cuando ella fue designada ministra de Hacienda lo nombró presidente de la SEPI.

Tras ser detenidos el pasado miércoles, Díez, Fernández y el empresario Antxon Alonso -socio en Servinabar del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán- quedaron el sábado en libertad con medidas cautelares como investigados en una causa por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos públicos.

Según Gamarra, las contrataciones públicas en empresas públicas investigadas están "relacionadas directamente" con Montero, así como con el ministerio de Transición Ecológica que dirige Sara AAgesen. "Podrán huir del Parlamento, pero no podrán huir de la justicia", ha agregado la vicesecretaria del PP.

Gamarra ha informado además que el PP va a solicitar que se habilite el mes de enero en el Senado para que se puedan seguir los trabajos de la comisión de investigación del caso Koldo.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo quiere que se sigan pidiendo "explicaciones" para que los españoles "sepan la verdad" y que "todos aquellos que se han estado beneficiando del dinero de los impuestos de los españoles" rindan cuentas ante la justicia. EFE

