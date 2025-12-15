Espana agencias

El Parlamento canario rechaza que Torres comparezca en la comisión de las mascarillas

Santa Cruz de Tenerife, 15 dic (EFE).- La comisión parlamentaria que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia ha rechazado con los votos en contra de PSOE, NC y ASG, y la abstención de CC y AHI, que el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, vuelva a comparecer.

Una petición que había formulado el PP, cuyo diputado Fernando Enseñat ha expresado su decepción por el resultado de la votación, pues cree que el último informe de la Guardia Civil contiene "datos suficientemente importantes y comprometedores" del papel "indispensable" de Torres "para que la trama Koldo-Ábalos-Cerdán-Aldama tuviera negocios en Canarias".

Enseñat ha opinado que la iniciativa de volver a comparecer debía haber partido del propio Torres porque hasta ahora, ha afirmado, "solo ha dicho lo que no dice el informe, pero ni una sola explicación de lo que sí dice: mensajes comprometedores, algunos bastante obscenos, presiones a funcionarios y esa preocupación excesiva ara que una empresa cobrara".

El diputado popular ha afirmado que no le sorprende el voto en contra del PSOE, teniendo como tiene una "doble vara de medir tanto casos de corrupción como de acoso sexual", pero que sí le sorprende y no entiende la postura de CC, partido con el que el PP cogobierna en las islas.

José Miguel Barragán (CC) ha justificado la abstención de su grupo en que en las comparecencias de Torres y del exportavoz del ejecutivo y exconsejero de Sanidad Antonio Olivera "ya ha quedado acreditado" que ambos "faltaron a la verdad", pues negaron detalles que aparecen en el último informe de la UCO de la Guardia Civil.

Otra cosa, ha añadido Barragán, es que se conociera otro informe policial o si Torres vuelve a comparecer en el Senado, como se ha solicitado, y a raíz de lo que diga allí valoraran si hay hechos graves como para volverlo a citar.

Nira Fierro (PSOE) ha indicado que Torres ha dado suficientes explicaciones ante los medios de comunicación, así como en el Congreso, el Senado y el Parlamento de Canarias, y que "de la documentación y los hechos ha quedado claro que no ha habido comisiones ni mordidas ni mujeres explotadas sexualmente".

Con lo cual, "el PSOE no será partícipe de un chicle que fundamentalmente intenta estirar el PP porque como no tiene proyecto de Canarias, ni políticas ni propuestas, necesita al señor Torres y su imagen para tener un espacio político y público que no gana con sus propuestas ni con el liderazgo" de Manuel Domínguez.

Nicasio Galván (Vox) ha señalado que votaron a favor de que volviera a comparecer el expresidente canario y ministro de Política Territorial "a ver si nos repite las mismas falsedades que cuando estuvo aquí, que nos lo dijera cara a cara -ha afirmado-".

Raúl Acosta (AHI), que presidente la comisión de investigación y que también se ha abstenido, ha indicado que en principio no habrá más comparecencias, salvo que lo solicite algún grupo, y ha explicado que la próxima reunión de la ponencia será el 13 de enero, donde seguirán trabajando en el dictamen, y para ello tiene de plazo hasta el 31 de marzo. EFE

