El fraude en pagos aumentó en 2024 hasta 4.200 millones de euros, 23,5 % más que en 2023

Fráncfort (Alemania), 15 dic (EFECOM).- El valor del fraude en pagos aumentó en el área económica europea en 2024 hasta los 4.200 millones de euros, un 23,5 % más que en 2023, si bien se mantuvo estable en el 0,002 % del valor total de las transacciones.

El Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (ABE) publicaron este lunes el informe de 2025 sobre el fraude en pagos, que cubre datos semestrales desde 2022 y hasta 2024.

El informe confirma que "el requerimiento legal de autenticación fuerte de cliente introducida en 2020 ha contribuido a reducir los niveles de fraude".

La autenticación fuerte del cliente es un requisito normativo europeo para aumentar la seguridad de los pagos por internet y presenciales.

Los bancos tienen que hacer comprobaciones adicionales para confirmar la identidad del consumidor cuando realice pagos con tarjeta y para ello pueden pedir una combinación de dos formas de identificación durante el proceso de pago.

No obstante, el informe del BCE y la ABE también destaca que es necesario continuar la vigilancia y que las medidas de seguridad se adapten a las nuevas formas de fraude.

El valor del fraude pagos en el área económica europea ha aumentado progresivamente desde los 3.400 millones de euros en 2022, los 3.500 millones de euros en 2023 y los 4.200 millones de euros en 2024.

El informe alerta de que aumentan los nuevos tipos de fraude, especialmente en la manipulación de las personas que pagan y, por ello, son necesarias medidas nuevas adicionales.

En 2024, las pérdidas por transferencias de crédito fueron de 2.200 millones de euros, un 16 % más que en 2023; y por pagos con tarjeta emitida en la Unión Europea (UE) ascendieron a 1.329 millones de euros, un 29 % más que en 2023. EFECOM

