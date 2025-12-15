Espana agencias

ATA denuncia al Gobierno ante la Comisión Europea por no adoptar el IVA franquiciado

Madrid, 15 dic (EFECOM).- ATA ha interpuesto una denuncia contra el Gobierno de España ante la Comisión Europea por la falta de transposición y aplicación de la directiva que permitiría eximir del IVA a los autónomos y pymes que facturen menos de 85.000 euros anuales, el denominado régimen de IVA franquiciado.

En una nota, la asociación explica que España es el único país que no aplica la directiva europea 2020/285 "vulnerando con ello los principios de efectividad, no discriminación, proporcionalidad, seguridad jurídica, competencia leal y libertad de establecimiento del Derecho de la Unión Europea".

Esta directiva, señalan, permite a los Estados miembros establecer un umbral de facturación anual de hasta 85.000 euros, por debajo del cual los autónomos y pymes quedarían exentos de repercutir, liquidar y declarar el IVA.

"Exigimos la implantación en España de un régimen real de simplificación/exención de IVA para pequeños negocios, alineado con la UE, que reduzca cargas administrativas y facilite el cumplimiento", reclama en una nota el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

ATA explica que la directiva fijó dos plazos que el Gobierno ha incumplido.

Por un lado, el plazo de transposición, ya que los estados miembros debían adoptar y publicar las disposiciones necesarias a más tardar el 31 de diciembre de 2024.

Y, por otro, el plazo de aplicación, ya que las nuevas normas debían aplicarse a partir del 1 de enero de 2025.

"A fecha de hoy, el Gobierno de España no ha adoptado ninguna medida legislativa para transponer la directiva. La normativa española (...) carece de un régimen general de franquicia del IVA basado en un umbral de facturación (...) Son trabas y más trabas", incide Amor. EFECOM

