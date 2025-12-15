Acciona Energía vende una cartera solar y eólica en EE. UU. y México por 855 millones

Madrid, 15 dic (EFECOM).- Acciona Energía ha alcanzado un acuerdo con Mexico Infrastructure Partners (MIP) para vender una cartera solar y eólica en Estados Unidos y México por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares (unos 855 millones de euros, valor de empresa).

En concreto, la operación comprende la venta de una participación del 49 % en su cartera fotovoltaica de 1,3 gigavatios (GW) en Estados Unidos y la totalidad de dos parques eólicos en México que suman 321 megavatios (MW), según ha informado la empresa este lunes.

La empresa espera que la operación se cierre en la primera mitad de 2026, sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y al cumplimiento de otras obligaciones relativas al perímetro de la transacción, así como al cierre de la financiación por parte del comprador.

De esta forma, la cartera fotovoltaica en Estados Unidos comprende cuatro plantas solares: Red Tailed Hawk y Fort Bend Solar en Texas; Point Solar Farm en Illinois y Union Solar en Ohio. Acciona Energía mantendrá una participación mayoritaria del 51 % en los activos y seguirá encargándose de su operación y mantenimiento.

Por su parte, la cartera eólica incluye dos parques en México: El Cortijo y Santa Cruz, ambos situados en el municipio de Reynosa (Tamaulipas).

La empresa explica que este acuerdo supone un nuevo avance en la estrategia de rotación selectiva de activos de Acciona Energía, orientada a maximizar el valor de sus proyectos y optimizar la asignación de capital, a la vez que refuerza la posición financiera de la compañía. EFECOM