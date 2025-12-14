UPTA rechaza congelar cuotas y recuerda el compromiso con Europa: "Sería un error"

Madrid, 14 dic (EFECOM).- El presidente de la unión de autónomos UPTA, Eduardo Abad, considera que una eventual prórroga de las cuotas de los autónomos en 2026 sería "un error" y lamenta que el Gobierno haya dejado paralizada una negociación con la que se debe dar cumplimiento a lo pactado no solo con los agentes sociales, sino con Europa.

"Nosotros lo que queremos es que las bases de cotización suban", incide Abad en una entrevista con EFE en la que recuerda que todas las organizaciones de autónomos pactaron avanzar hacia un sistema en el que el colectivo termine cotizando en función de sus ingresos reales y, por tanto, teniendo también mejor protección social.

Conforme a lo pactado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hizo una primera propuesta de subida cuotas para los autónomos para los próximos tres años, pero ante las críticas recibidas la retiró y plateó un alza "prudente" sólo para 2026, que contempla la congelación para los tramos más bajos y subidas simbólicas de entre 2,5 y 14,75 euros mensuales para el resto.

Tras esta última propuesta, hecha a mediados de octubre y que tampoco terminó de convencer a las partes, la Seguridad Social no ha vuelto a convocar la mesa de negociación dejando en el aire cuáles serán las cuotas del próximo año.

"Llevan más de un mes sin tener una reunión sobre un asunto tan importante (...) creo que es un atrevimiento que a dos semanas de finalizar el año los autónomos no sepan qué va a pasar", reflexiona Abad que lamenta la incertidumbre que genera esta situación.

"Debemos de ser todos consecuentes con lo que nos estamos jugando en estos momentos. Para UPTA sería un error una prórroga de las cuotas en 2026", señala Abad que recuerda que la reforma está comprometida con la Unión Europea en el marco del plan de recuperación.

Junto a este tema, UPTA urge a abordar la modificación del cese de actividad, el equivalente al paro de los autónomos, y a continuar mejorando el resto de prestaciones pero, incide, eso requiere bases de cotización más altas.

"Queremos tener cotizaciones mayores porque queremos tener mejores prestaciones", incide.

También reclama que se prorroguen los límites del sistema de módulos y pide cambios en la fiscalidad para los autónomos empezando por una rebaja de los tipos impositivos del IRPF en cinco puntos y una batería de deducciones fiscales para "reducir la brecha fiscal" que afecta al colectivo del trabajo autónomo frente a otras formas jurídicas de empresa.

Para Abad, junto a estos temas, hay otro aspecto clave en el que ve "miopía e insensatez": el problema del relevo generacional que, en el caso de los autónomos, llevará a que 700.000 negocios desaparezcan en los próximos cinco años al llegar sus dueños a la jubilación, sobre todo en el comercio y la hostelería.

"Tenemos que hacer una tasa de reposición de autónomos sí o sí", reclama Abad, que plantea algunas ideas como "una tarifa plana invertida" que bonifique cuotas a autónomos cuando contraten a jóvenes en formación de FP Dual. EFECOM

