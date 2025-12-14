Espana agencias

UPTA rechaza congelar cuotas y recuerda el compromiso con Europa: "Sería un error"

Guardar

Madrid, 14 dic (EFECOM).- El presidente de la unión de autónomos UPTA, Eduardo Abad, considera que una eventual prórroga de las cuotas de los autónomos en 2026 sería "un error" y lamenta que el Gobierno haya dejado paralizada una negociación con la que se debe dar cumplimiento a lo pactado no solo con los agentes sociales, sino con Europa.

"Nosotros lo que queremos es que las bases de cotización suban", incide Abad en una entrevista con EFE en la que recuerda que todas las organizaciones de autónomos pactaron avanzar hacia un sistema en el que el colectivo termine cotizando en función de sus ingresos reales y, por tanto, teniendo también mejor protección social.

Conforme a lo pactado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hizo una primera propuesta de subida cuotas para los autónomos para los próximos tres años, pero ante las críticas recibidas la retiró y plateó un alza "prudente" sólo para 2026, que contempla la congelación para los tramos más bajos y subidas simbólicas de entre 2,5 y 14,75 euros mensuales para el resto.

Tras esta última propuesta, hecha a mediados de octubre y que tampoco terminó de convencer a las partes, la Seguridad Social no ha vuelto a convocar la mesa de negociación dejando en el aire cuáles serán las cuotas del próximo año.

"Llevan más de un mes sin tener una reunión sobre un asunto tan importante (...) creo que es un atrevimiento que a dos semanas de finalizar el año los autónomos no sepan qué va a pasar", reflexiona Abad que lamenta la incertidumbre que genera esta situación.

 "Debemos de ser todos consecuentes con lo que nos estamos jugando en estos momentos. Para UPTA sería un error una prórroga de las cuotas en 2026", señala Abad que recuerda que la reforma está comprometida con la Unión Europea en el marco del plan de recuperación.

Junto a este tema, UPTA urge a abordar la modificación del cese de actividad, el equivalente al paro de los autónomos, y a continuar mejorando el resto de prestaciones pero, incide, eso requiere bases de cotización más altas.

"Queremos tener cotizaciones mayores porque queremos tener mejores prestaciones", incide.

 También reclama que se prorroguen los límites del sistema de módulos y pide cambios en la fiscalidad para los autónomos empezando por una rebaja de los tipos impositivos del IRPF en cinco puntos y una batería de deducciones fiscales para "reducir la brecha fiscal" que afecta al colectivo del trabajo autónomo frente a otras formas jurídicas de empresa.

Para Abad, junto a estos temas, hay otro aspecto clave en el que ve "miopía e insensatez": el problema del relevo generacional que, en el caso de los autónomos, llevará a que 700.000 negocios desaparezcan en los próximos cinco años al llegar sus dueños a la jubilación, sobre todo en el comercio y la hostelería.

"Tenemos que hacer una tasa de reposición de autónomos sí o sí", reclama Abad, que plantea algunas ideas como "una tarifa plana invertida" que bonifique cuotas a autónomos cuando contraten a jóvenes en formación de FP Dual. EFECOM

(vídeo) (foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ignacio Morgado (neurocientífico): La consciencia nos hace sentir libres sin que lo seamos

Infobae

Óliver Laxe usará el éxito de 'Sirat' para "doblar la apuesta" en su próxima película

Infobae

La pensión media de jubilación subirá 570 euros anuales con el incremento del 2,7 %

Infobae

El Ministerio de Consumo resuelve sancionar a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros

Infobae

El jefe de gabinete de Mazón regresa a los juzgados de Catarroja para testificar por los WhatsApp con Pradas

José Manuel Cuenca comparece ante la jueza en Catarroja tras revelarse nuevos mensajes presentados por Salomé Pradas en torno a la gestión de la emergencia durante la dana de octubre, según confirmó Europa Press, sin dar declaraciones públicas

El jefe de gabinete de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP repite en Aragón

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

ECONOMÍA

De héroes en verano a

De héroes en verano a olvidados el resto del año: la precariedad laboral de los bomberos forestales tras la temporada de incendios

La venta de Warner mantiene en vilo a la industria del cine: “El cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix”

Resultados ganadores del Super Once del 13 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas