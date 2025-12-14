Sánchez dice que es un honor gobernar y que a España le "renta" un Ejecutivo progresista

Cáceres, 14 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que es un honor gobernar, que merece la pena y que a los españoles "les renta" que haya un Gobierno progresista, además de defender que el PSOE actúa con "contundencia y transparencia" frente a la corrupción y el acoso sexual.

Sánchez ha intervenido en un acto en Cáceres para respaldar al candidato socialista a las elecciones del próximo día 21 en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en medio de la crisis abierta por la sucesión de supuestos casos de corrupción y acoso sexual que afectan al PSOE.

Gobernar es "dar la cara, afrontar los problemas y dar soluciones", ha recalcado Sánchez, para quien no hay que olvidar nunca "que el socialista no es el que nunca cae, es el que siempre se levanta".

"Si me preguntan si estoy cansado, digo que este gobierno es incansable a la hora de mejorar la vida de la gente de a pie", ha explicado Sánchez, que se ha referido a las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en La Vanguardia respecto a que en la actual situación política en España hay que ir a "una cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos", es decir, "lo que prevé la Constitución".

"Cuando gobierna la derecha no dicen eso, quieren que se respeten los cuatro años que mandata la Constitución", ha contestado Sánchez, que ha explicado al presidente de la Conferencia Episcopal que hay una cuarta opción, que es "respetar el resultado electoral aunque no te guste".

El secretario general del PSOE ha animado a Argüello a que "si se quiere presentar a las elecciones" lo haga por la organización Abogados Cristianos y le ha recordado que "el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en España".

Sánchez ha recalcado también que los socialistas extirpan "de cuajo" la corrupción cuando ocurre en sus filas mientras que el PP actúa con "connivencia": "¡Qué lecciones nos van a dar!", ha dicho el presidente del Gobierno.

Y ha recordado que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido adelantar elecciones todos los años, algo que no entiende porque, según el presidente del PP, ha dicho Sánchez, "pudo ser presidente y no lo fue porque no quiso", al tiempo que ha señalado que en eso coincide con él, ya que tampoco quiere "que Feijóo sea presidente del Gobierno".

"Yo sí quiero ser presidente del Gobierno, para subir las pensiones, el salario mínimo interprofesional, para seguir creciendo, para que se creen empleos con derecho, para proteger a las mujeres, para defender la paz en Gaza, en Ucrania", ha insistido Sánchez.

Y aunque ha indicado que los socialistas han tenido la "mala suerte" de gobernar en momentos difíciles con pandemia, guerras, volcanes o crisis energética, ha dicho que "menos mal" que fue así porque gobernar es afrontar problemas y dar soluciones, "no imponer la ley del silencio o mirar para otro lado".

Una actitud de "optar por la verdad aunque duela o por dar soluciones aunque sean difíciles, nos hace mejores como partido y como gobierno", ha señalado Pedro Sánchez.

Y ha animado a los extremeños a votar a Gallardo ante el dilema de dos papeletas, la de la derecha "que representa la involución" de Extremadura o la del "progreso". EFE

