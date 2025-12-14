Polarización, yernos, humor y emoción: así es el cóctel de la publicidad navideña

Nerea Díaz

Madrid, 14 dic (EFE).- Del yerno nuevo que trata de pasar desapercibido a el clásico "Vuelve a casa" sin olvidar la polarización que solo cede ante una buena mesa navideña: la publicidad alimentaria tira de tradición, actualidad, emoción y humor en una de las campañas más importantes del año para captar la atención del consumidor.

Los turrones, los mariscos y embutidos conectan con sentimientos profundos gracias a campañas clásicas y reinventadas que son un éxito en Navidad.

Por ejemplo, "Vuelve a casa por Navidad" se ha convertido en la sintonía por antonomasia para celebrar la Navidad en España, un anuncio marcado a fuego en el imaginario colectivo gracias a la campaña de turrones El Almendro.

Esta publicidad está tan asentada que este año han relanzado la reinterpretación que hicieron en 2024 de este "spot" en el que, al mítico lema, se le añade "porque siempre hay algo que nos hace volver".

Esta empresa centra ahora la trama del anuncio en el centro de operaciones V.O.L.V.E.R (Vuelta Optimizada de Largos Viajes y Esperados Reencuentros) donde el "overbooking" de un avión, un atasco y un imprevisto en una fábrica protagonizan el ansia de sus protagonistas por volver a casa.

Otro "jingle" muy popular es el que lanzó hace años Suchard con su reconocido: "En estas navidades turrón de chocolate; en estas navidades, turrón de Suchard".

Este año vuelve a colarse en los hogares con el spot "Son todas Navidades" y, mientras suena la conocida melodía de fondo, se ve cómo su protagonista se transporta a los años 2000 para reescribir su letra.

Aunque el dulce es lo que más acerca a la Navidad y a esos momentos en familia, cualquier comida o cena que se precie tiene que empezar con unos buenos embutidos y, conscientes de ello, hay empresas como Campofrío que cada año sorprende gracias a lanzamientos centrados en temática social.

Su anuncio de 2025 se llama "Polarizados" y es una metáfora de la división de opiniones que pueden surgir en un encuentro familiar por Navidad.

Sin embargo, todo cambia cuando en la mesa navideña se sirven "snacks" de salchichón, porque esto sí que unifica opiniones ya que los españoles son "muy de disfrutar todo", según señala en el "spot" la actriz Carmen Machi.

En esos encuentros puede haber nuevas incorporaciones, como yernos, y en ese hecho se fija precisamente este año ElPozo Alimentación, porque son comensales sometidos al escrutinio familiar y a preguntas del tipo "'pa' cuando la boda" o que deben soportar expresiones de los suegros como "yo por mi hija mato".

Un ambiente familiar que, según se expone en este anuncio, puede llevar al debutante yerno a pensar algo así como "si no me muevo, no me ven".... pero todos estos murmullos y situaciones se aplacan cuando se sirven lonchas de jamón en la mesa.

Aún así el toque más fresco y divertido lo ponen, un año más, los "Rodolfos", principales protagonistas del "spot" de Pescanova, unos langostinos pelados para los más atrevidos que acompañan a los "Vannamei" -los 'sin pelar' de siempre- y que también nos recuerdan a los que pelan el marisco a sus familiares para no mancharse las manos: un acto de amor, sin duda, en las mesas navideñas.

También el anuncio de Coca-Cola es uno de los que más expectativas genera en esta temporada y, como siempre, han sorprendido, ya que para su anuncio han utilizado inteligencia artificial gracias a la cual han recuperado sus camiones iluminados y los osos polares que tanto caracterizan la llegada de la Navidad en esta enseña.

También míticos pero, fuera de España, son los anuncios de la cadena de supermercados británica Sainsbury's, uno de los más esperados en Reino Unido.

En esta ocasión, su personaje es un elfo y apela a los sentimientos para hacer siempre un hueco en la mesa "Al invitado inesperado".

Siguiendo esa estela, otro de los esperados es el anuncio de la cadena de hipermercados norteamericana Walmart, que ha puesto en el centro el pueblo de "Villa Quién" de la mítica película de "El Grinch", donde todos sus personajes adoran la Navidad y buscan donde comprar sus regalos.

Sin duda, una apuesta por hacer de la publicidad un vehículo de transmisión de emociones en una fechas marcadas en rojo para los encuentros entre amigos y familiares. EFE