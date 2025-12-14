Espana agencias

La borrasca deja acumulados más 146 litros en La Font d'En Carròs (Valencia)

València, 14 dic (EFE).- El episodio de lluvias que afecta este domingo a la Comunitat Valenciana, con mayor intensidad en el litoral de la provincia de Valencia que se encuentra en alerta roja, ha dejado acumulaciones de agua de hasta 146,4 litros por metro cuadrado en la Font d'En Carròs, municipio de la comarca de la Safor, donde también se han recogido 90,3 litros en Potries.

Según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), otros registros significativos desde el inicio del episodio de precipitaciones han sido los 84,3 l/m2 en Beniflà, 81,8 l/m2 en Oliva, 81,4 l/m2 en Ondara (Alicante), 78,1 l/m2 en Dénia (Alicante) y los 72,2 l/m2 en Burriana (Castellón).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publica también en su web los registros en sus estaciones y destaca los 52,4 litros por metro cuadrado en Miramar (hasta las 16:00 horas); 44 l/m2 en Barx, 38,8 l/m2 en Castelló y los 20 l/m2 en Sagunto.

El Centro de Emergencias de la Generalitat informa también de los registros en las últimas cuatro horas, según datos de Avamet, que han dejado 58 l/m2 en Burriana, 56 l/m2 en Nules, 46,8 l/m2 en Les Alqueries y 38,4 l/m2 en Betxí.

Emergencias ha indicado que el Consorcio de Bomberos de Castellón ha informado de tres servicios relacionados con las lluvias y el Consorcio de Bomberos de Valencia de otros dos servicios en todo el día en el municipio de Gandia, uno por un problema de una bajante en una finca y otro de saneamiento en una fachada.

El Ayuntamiento de Gandia, que ha constituido esta mañana su Cecopal, ha cerrado las instalaciones deportivas, dependencias municipales, parques y jardines, el cementerio municipal y los centros de convivencia de mayores, y ha suspendido las actividades al aire libre previstas para la jornada del lunes.

Alboraia, en su reunión de coordinación, ha decidido cerrar los centros educativos mañana lunes, junto a otros espacios municipales, igual que Catarroja, que mantiene todas las precauciones y los equipos de emergencia operativos y coordinados, y Benetússer, que ha suspendido las actividades deportivas y de ocio al aire libre. EFE

