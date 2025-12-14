El Racing sale reforzado en el liderato pese a no pasar del empate

Madrid, 14 dic (EFE).- Los tropiezos del Almería, que perdió este domingo por 1-2 ante el Burgos, y del Deportivo de La Coruña, que cayó el sábado goleado por 0-3 ante la Real Sociedad B, hicieron bueno el empate del Racing de Santander, que salió reforzado al frente de la clasificación de la Liga Hypermotion pese a no pasar de la igualada (1-1) en casa ante el Leganés.

El mismo resultado que firmó este domingo Las Palmas en su visita al campo del Ceuta, la gran revelación de la presente temporada, y que privó al conjunto canario de una segunda plaza que hubiera alcanzado de ganar en el Alfonso Murube.

Un choque que el cuadro insular pidió que se aplazase dado los numerosos problemas que tuvo para llegar a la ciudad autónomo, en la que aterrizó apenas cuatro horas antes del inicio del encuentro, a causa de la borrasca Emilia

Dificultades que no impidieron a los de Luis García adelantarse a los cincuenta y dos minutos en el marcador (0-1) con un gol de Enrique Clemente, que no amilanó al equipo 'caballa' que siguió buscando, como a lo largo de todo el encuentro, la portería rival.

Una ambición que encontrón su premio a falta de un minuto para la conclusión del tiempo reglamentario con un gol de Matos que estableció el definitivo 1-1 que dejó a Las Palmas sin un triunfo que acarició durante toda la segunda parte.

Victoria que pareció tener en sus manos el Racing de Santander tras adelantarse a los sesenta y tres minutos en el marcador en el encuentro que le enfrentó el sábado con el Leganés con un gol de Andres Martín.

Pocas sociedades son mas productivas que la que conforman Andrés Martín, que contabiliza ya nueve dianas, e Iñigo Vicente, que se confirmó como el mejor pasador de la competición tras contabilizar su undécima diana del curso.

Pero cuando todo hacía pensar en que los de José Alberto López se encaminaban hacia su cuarto triunfo consecutivo llegó la reacción del Leganés, que no conoce la derrota desde que Igor Oca sustituyó hace dos semanas a Paco López al frente del banquillo 'pepinero'.

Si el guineano Seydouba Cissé, que ya estrelló en la primera mitad un balón en el poste, enfrió la fiesta que se vivía en el Sardinero tras igualar la contienda (1-1) a los 83 minutos, en la prolongación Alejandro Millán a punto estuvo de dejar helados a los aficionados locales en un mano a mano con el portero que el atacante visitante no supo resolver.

Un empate que no supo aprovechar el Deportivo de La Coruña, que encajó su segunda derrota consecutiva, tras caer por un contundente 0-3 ante una Real Sociedad B, que sumó su primera victoria del curso a domicilio.

El filial 'txuri-urdin', que había perdido los ocho partidos que había disputado lejos de Anoeta, mostró en Riazor toda la eficacia de la que había carecido hasta el momento en sus desplazamientos y convirtió en gol cada una de sus ocasiones.

De hecho, alguna ni tan siquiera podría considerarse ocasión de gol, como el lejanísimo disparo firmado por Jon Balsa a los 76 minutos y que supuso el momentáneo 0-2 que acabó por hundir al Deportivo de La Coruña

Todo lo contrario que el equipo gallego que se vio desprovisto de la contundente pegada que le ha caracterizado durante todo el curso y que ha convertido a los de Antonio Hidalgo en uno de los equipos más goleadores de la categoría.

Una derrota que abría al Almería la posibilidad de adelantar al Deportivo en la clasificación si lograba ganar a un Burgos que, como reconoció el preparador castellano Luis Miguel Ramis, llegaba a la cita con "alguna duda" tras encadenar tres derrotas consecutivas.

Dudas que desaparecieron por completo en su visita a Almería donde el Burgos no desaprovechó los errores defensivos del conjunto local, que no pudo contar con sus dos centrales titulares: el portugués Nelson Monte, sancionado, y el italiano Federico Bonini, lesionado.

Ausencias que lastraron a un Almería que tras ver como el Burgos se adelantaba a los 39 minutos con un gol de Morente, tras un despiste de la zaga local, se condenó definitivamente a la derrota con un innecesario penalti de Aridane que Curró convirtió en el definitivo 1-2.

Un triunfo que reafirmó al Burgos, sexto clasificado, en los puestos de promoción en los que también figura un Castellón, quinto, que lejos de conformarse con las eliminatorias de ascenso empieza a pensar ya en las plazas de ascenso directo de las que podría situarse a un punto si logra ganar este lunes en casa al Mirandés.EFE