Del kiosco de prensa, a la cárcel y el Senado: la vida de Matías Camacho en un documental

Córdoba, 14 dic (EFE).- El kiosco de prensa de la Plaza de Las Tendillas, en pleno centro Córdoba, fue donde Matías Camacho (1914-2005) pasó gran parte de su vida laboral y el lugar desde el que hacía activismo político, que lo llevó a prisión varias veces durante la dictadura y más a tarde al Senado, al Ayuntamiento de Córdoba y a la Diputación Provincial.

La vida de Matías Camacho, desde su nacimiento en Huércal Overa (Almería) hasta su fallecimiento en Córdoba, es la protagonista de un documental que busca exponer cómo las ideologías y los movimientos del siglo XX impactaron tanto a nivel individual como en la sociedad de su época.

El documental 'Matías Camacho Lloriz: desde un kiosco a la historia', premiado en el XVIII Convocatoria del Concurso Eustory Iberia, es obra de Israel Moreno, cuya bisabuela era hermana del protagonista de la cinta, y forma parte de un trabajo de investigación dirigido por el profesor Marcos Naz sobre 'Tu familia en la historia'.

La elección de este personaje responde, según ha explicado Israel Moreno a EFE, a "la necesidad de comprender profundamente cómo las circunstancias históricas influyen en la vida de las personas comunes, además de, evidentemente, rescatar una figura familiar relevante en aquellos períodos tan difíciles".

Para el autor del documental, Camacho es "la democracia, la representación de una lucha muy importante, una lucha por los derechos, por las libertades que hoy disfrutamos", una definición que comparte con Cristina, la nieta de Matías, que reflexiona sobre el papel de su abuelo en la historia.

Moreno, que desconocía la existencia de Matías Camacho, considera que la parte más "dura" a la que se enfrentó al hacer el documental fue cuando descubrió "todo lo que vivió", desde las veces que estuvo en prisión a cuando le incendiaron su kiosco de prensa en 1976, justo dos días antes del primer aniversario de la muerte de Franco.

También hay una parte "agradable" en la biografía, como su llegada al Senado en las Cortes Constituyentes y cuando fue elegido concejal y diputado provincial, cuando desde el área de Servicios Sociales impulsó la ayuda a las personas más desfavorecidas en la provincia.

Matías Camacho "es un personaje que sufre todas las etapas más controvertidas de la historia de España, la República, la Dictadura, la Guerra civil, la propia Transición y la Democracia", reflexiona Moreno, quien afirma que "son periodos muy volátiles, muy hostiles también".

"Yo me pregunto cómo se sobrevive a todo eso, cómo se mantiene uno tan firme en sus ideas", reflexiona.

El documental recoge imágenes de los distintos períodos de la vida del protagonista, que fue dirigente del PSOE y de la UGT en la provincia, acompañado de personas relevantes en la llegada de la democracia como Felipe González o Alfonso Guerra.

Con la banda sonora de grupos como Jarcha, Joaquín Sabina o Joselito, los 27 minutos que dura la cinta profundizan en las dificultades de la vida del protagonista, como las tres veces que estuvo en prisión, y su dedicación a los demás, tanto a través de su trabajo en la Diputación de Córdoba como, posteriormente, en la Federación de Organizaciones de Mayores de Andalucía (FOAM), de la que fue presidente.

El tutor del trabajo de investigación, el profesor del IES Gran Capitán Marcos Naz, se siente muy orgulloso del resultado del documental y de la "capacidad investigadora" que ha demostrado Israel Moreno en su desarrollo.

Naz, que promueve la investigación de los estudiantes en las distintas disciplinas, considera que este trabajo ha demostrado cómo es posible su uso como método educativo en la docencia, es decir, que "sea un método educativo en el que se pueda sacar los mejores resultados de los estudiantes". EFE

