2-2. El Milan se queda a medias

Roma, 14 dic (EFE).- El Milan dejó escapar este domingo la vitoria ante el Sassuolo (2-2) tras haber remontado el tanto inicial encajado en San Siro y el empate comprometió su liderato, ahora en manos de un Nápoles que puede dormir en lo más alto en solitario en caso de ganar su duelo ante el Udinese.

Ni el doblete del joven Davide Bartesaghi pudo acabar con el Sassuolo, en demasiadas ocasiones apodado el 'matagigantes' de la Serie A. El canterano milanista, de tan solo 19 años, habitual ya en el lateral izquierdo con Massimiliano Allegri, marcó su primer gol en Serie A. Y su primer doblete.

Sus dos tantos, ambos prácticamente idénticos, de carrilero llegador que recordaron al mejor Theo Hernández por el perfil zurdo, remontaron el complicado inicio en San Siro. Kone, centrocampista del Sassuolo que dirige Fabio Grosso, se coló entre la línea defensiva 'rossonera' e hizo bueno el gran trabajo de Andrea Pinamonti, que dejó de primeras un pase perfecto a la carrera de su compañero para que abriera el marcador en el minuto 13 de duelo.

Consiguió neutralizar ese tanto Bartesaghi en el 34 y darle le vuelta al marcador nada más comenzar la segunda mitad, en el 47, en lo que fue sin duda el día más importante de su carrera. Este doblete puso de manifiesto su potencia y abrió definitivamente las puertas de la selección italiana a su convocatoria.

Pudo ampliar el Milan su margen y encarrilar la victoria, pero el tanto de Rabiot, fundamental en el centro del campo junto a Luka Modric, fue anulado por fuera de juego del francés.

Revivió el Sassuolo en esa acción. Volvió a creer en sus posibilidades en una temporada en la que, pese a ser recién ascendido, otea puestos de competiciones europeas. Tener en el campo a un jugador como Armand Lauriente, permite que todo sea más fácil. El galo, en el 77, lideró una jugada colectiva al primer toque, como aquella del primer tanto, que finalizó él mismo. Pinamonti volvió a ser clave con un último pase decisivo que dejó solo a su compañero.

Superó sin miramientos Lauriente a su compatriota Maignan y silenció San Siro. Arrebató al Milan la posibilidad de vivir tranquilo el resto e la jornada y le puso contra las cuerdas. El Nápoles podrá dormir líder en caso de victoria en su partido ante el Udinese. Y podría el Milan incluso caer a la tercera plaza si el Inter gana al Génova.

-- Ficha técnica:

. 2 - Milan: Maignan; Tomori, Gabbia (De Winter, m.60), Pavlovic; Saelemaekers (Athekame, m.90), Lofts-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi (Estupiñán, m.90); Pulisic (Ricci, m.73) y Nkunku.

. 2 - Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Izdes, Muharemovic, Cande (Doig, m.60); Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato (Cheddira, m.86), Fadera (Lauriente, m.60) y Pinamonti (Moro, m.86).

Goles: 0-1, m.13: Kone; 1-1, m.34: Bartesaghi; 2-1, m.47: Bartesaghi; 2-2, m.77: Lauriente

Árbitro: V Crezzini. Mostró tarjeta amarilla a Loftus-Cheek (m.23) por parte del Milan; y a Fadera (m.23), Muharemovic (m.57), Thorstvedt (m.66) por parte del Sassuolo.

Incidencias: encuentro correspondiente a la décimo quinta jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte de Italia). EFE

