1-0. Mbappé y Courtois allanan el camino del Real Madrid al descanso en Vitoria

Vitoria, 14 dic (EFE).- Un gol de Kylian Mbappé a los 24 minutos de juego y una parada con la cara de Thibaut Courtois han allanado el camino del Real Madrid ante el Deportivo Alavés en Vitoria en una buena primera mitad del equipo de Xabi Alonso.

El equipo blanco ha apretado y presionado durante la primera parte del encuentro y ha avisado desde los minutos iniciales gracias a las recuperaciones de balón sobre el equipo de Eduardo Coudet, que ha estado a punto de empatar con un remate de Pablo Ibáñez que despejó el arquero belga con el rostro. EFE

jd/cmm