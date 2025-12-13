Unidas defiende una transición energética justa en una protesta contra planta de biogás

Mérida, 13 dic (EFE).- La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha defendido una transición energética justa en una multitudinaria concentración en Mérida de rechazo a la futura planta de biogás en La Coronada (Badajoz), "un vertedero maloliente" que expulsa a quienes habitan alrededor.

Decenas de vecinos del municipio han protagonizado una protesta contra este proyecto en la Plaza de España de Mérida, que forma parte de un calendario de movilizaciones, y que ha sido secundada por De Miguel, acompañada de otros miembros de la candidatura y del coordinador regional de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero.

La líder de Unidas por Extremadura ha expresado su rechazo a los proyectos que han salido como "champiñones" en Extremadura de plantas de biogás, porque "vienen solamente al calor de las ayudas europeas en nombre de empresas que no son ni extremeñas y que pagan sus impuestos fuera".

Unos proyectos que, ha lamentado, vienen a "contaminar", a "traer residuos" y a crear "un ambiente maloliente" que además "daña la salud de los vecinos y vecinas", a los que tampoco se les pregunta "nunca" si quieren que estas instalaciones se sitúen en sus municipios.

"Nosotros creemos que al Partido Popular no le hace falta Vox para convertir a nuestra tierra en un vertedero maloliente que no tiene ningún respeto por los pueblos y por la gente que habita en ellos", ha aseverado De Miguel, quien ha recordado que hay "más de 18 proyectos de plantas de biogás en Extremadura".

Ha rechazado expresamente el proyecto de La Coronada, que se pretende instalar precisamente en un municipio con "la menor esperanza de vida" y donde ya existe "un macrovertedero".

Por ello, ha abogado por ser "dueños de nuestros recursos" y dar "un giro de 180 grados" a unas políticas que nos condenan a ser "una tierra de sacrificio" en la que las empresas instalan proyectos que expulsan a la gente y solo dejan "migajas".

"Los pueblos son para vivir y no para almacenar residuos de otros territorios que no quieren", ha aseverado la candidata.

Por su parte, el diputado nacional ha defendido una transición energética justa "con planificación y control público, que esté al servicio de las comunidades locales y no de las grandes empresas".

Valero ha advertido de que "la tecnología del biogás es "útil pero no es neutra ni inocente" pues está "sirviendo para promover una ganadería industrial insostenible".

Así, ha explicado que estas instalaciones atraen "macrogranjas, que concentran miles de animales es muy poco espacio y generan purines que degradan la tierra y contaminan los acuíferos".

Por ello, "lejos de resolver el problema, lo acrecientan" porque estas plantas están "sobredimensionadas" y "mal ubicadas", de modo que "generan malos olores, un tráfico incesante de camiones o riesgo de vertidos".

"Estamos en contra de este uso tramposo que está al servicio de un modelo depredador del territorio y tenemos claro que la transición energética se tiene que hacer con plantas de biogás bien diseñadas, pequeñas e integradas en la economía local", ha concluido. EFE

(foto) (vídeo)