Espana agencias

Unidas defiende una transición energética justa en una protesta contra planta de biogás

Guardar

Mérida, 13 dic (EFE).- La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha defendido una transición energética justa en una multitudinaria concentración en Mérida de rechazo a la futura planta de biogás en La Coronada (Badajoz), "un vertedero maloliente" que expulsa a quienes habitan alrededor.

Decenas de vecinos del municipio han protagonizado una protesta contra este proyecto en la Plaza de España de Mérida, que forma parte de un calendario de movilizaciones, y que ha sido secundada por De Miguel, acompañada de otros miembros de la candidatura y del coordinador regional de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero.

La líder de Unidas por Extremadura ha expresado su rechazo a los proyectos que han salido como "champiñones" en Extremadura de plantas de biogás, porque "vienen solamente al calor de las ayudas europeas en nombre de empresas que no son ni extremeñas y que pagan sus impuestos fuera".

Unos proyectos que, ha lamentado, vienen a "contaminar", a "traer residuos" y a crear "un ambiente maloliente" que además "daña la salud de los vecinos y vecinas", a los que tampoco se les pregunta "nunca" si quieren que estas instalaciones se sitúen en sus municipios.

"Nosotros creemos que al Partido Popular no le hace falta Vox para convertir a nuestra tierra en un vertedero maloliente que no tiene ningún respeto por los pueblos y por la gente que habita en ellos", ha aseverado De Miguel, quien ha recordado que hay "más de 18 proyectos de plantas de biogás en Extremadura".

Ha rechazado expresamente el proyecto de La Coronada, que se pretende instalar precisamente en un municipio con "la menor esperanza de vida" y donde ya existe "un macrovertedero".

Por ello, ha abogado por ser "dueños de nuestros recursos" y dar "un giro de 180 grados" a unas políticas que nos condenan a ser "una tierra de sacrificio" en la que las empresas instalan proyectos que expulsan a la gente y solo dejan "migajas".

"Los pueblos son para vivir y no para almacenar residuos de otros territorios que no quieren", ha aseverado la candidata.

Por su parte, el diputado nacional ha defendido una transición energética justa "con planificación y control público, que esté al servicio de las comunidades locales y no de las grandes empresas".

Valero ha advertido de que "la tecnología del biogás es "útil pero no es neutra ni inocente" pues está "sirviendo para promover una ganadería industrial insostenible".

Así, ha explicado que estas instalaciones atraen "macrogranjas, que concentran miles de animales es muy poco espacio y generan purines que degradan la tierra y contaminan los acuíferos".

Por ello, "lejos de resolver el problema, lo acrecientan" porque estas plantas están "sobredimensionadas" y "mal ubicadas", de modo que "generan malos olores, un tráfico incesante de camiones o riesgo de vertidos".

"Estamos en contra de este uso tramposo que está al servicio de un modelo depredador del territorio y tenemos claro que la transición energética se tiene que hacer con plantas de biogás bien diseñadas, pequeñas e integradas en la economía local", ha concluido. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Las mujeres presas en Estremera, Picassent y Pontevedra dispondrán de un nuevo proyecto cultural de tratamiento

El programa Transita Cultura arranca en tres cárceles españolas para promover oportunidades artísticas entre internas y favorecer su reintegración, según el Ministerio de Cultura, que subraya la colaboración con museos y compañías teatrales nacionales

Las mujeres presas en Estremera,

Morant afirma que le "da igual" lo que diga Leire Díez: "El PSOE ha expulsado a esta señora de la militancia"

Diana Morant subraya que la exafiliada, arrestada por supuesto fraude en contrataciones, ya no pertenece al partido y debe responder ante los tribunales, evitando más comentarios por la confidencialidad decretada en la investigación de la Guardia Civil

Morant afirma que le "da

Koldo García insiste y vuelve a pedir al juez que investiga a Leire Díez que le admita como acusación particular

La defensa de Koldo García sostiene que la falta de respuesta judicial sobre su solicitud para intervenir en el caso afecta gravemente su derecho de defensa, pidiendo al juzgado una resolución urgente para ejercer plenamente sus garantías procesales

Koldo García insiste y vuelve

Aznar lamenta la "falta de espacios de centralidad" en un momento en el que "el diálogo político es imposible"

Durante la presentación de su último libro en Pozuelo de Alarcón, el ex presidente advirtió sobre el deterioro del clima político en España, alertando sobre el desafío de reconstruir consensos y la amenaza que representa la polarización creciente

Aznar lamenta la "falta de

Guardiola pide a los votantes "defraudados" con el PSOE "un voto de confianza" para tener "un Gobierno limpio"

Guardiola pide a los votantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez deja en libertad

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

Golpe a los Trinitarios con más de 300 agentes desplegados y caída de uno de sus líderes: hay 19 detenidos por intentos de asesinatos o tráfico de drogas

Toni González, alcalde socialista de Almussafes (Valencia) acusado de acoso sexual, dimite de sus cargos orgánicos y abandona la militancia en el partido, pero conserva la alcaldía

Zapatero niega su relación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, vinculada con empresarios venezolanos ahora detenidos

Leire Díez queda en libertad: la Fiscalía no pide prisión para los tres detenidos y considera suficientes las medidas cautelares

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España del 14 de diciembre: las horas más baratas y las más caras del domingo

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 13 diciembre

Un año de la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango: la investigación sigue abierta con su hijo como principal sospechoso

La SEPI y el Gobierno vasco toman el control de Talgo, que regresará al País Vasco con un plan de rescate aprobado

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas