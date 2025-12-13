PP registra un paquete de enmiendas para mejorar la protección al menor en entorno digital

Madrid, 13 dic (EFE).- El Partido Popular ha registrado más de medio centenar de enmiendas al proyecto de ley de Protección al Menor en el Entorno Digital del Gobierno, entre las que destaca la de prohibir la entrada a redes sociales de menores de 16 años.

La excepción serían aquellos que tengan entre 14 y 16 y que cuenten con consentimiento "expreso y verificable" de progenitores, tutores o representantes legales, ha explicado el PP este sábado en una nota.

En este último caso, precisa, se pide establecer un "horario de descanso digital" para estos menores que iría desde las 22.00 hasta las 8:00 horas.

Para hacer esto posible, el PP plantea nuevas obligaciones para las plataformas digitales, como verificaciones de edad, etiquetados visibles o mecanismos para la detección temprana de delitos como el acoso sexual.

Asimismo, propone poner en marcha mecanismos para la denuncia, de forma anónima y confidencial, de situaciones de ciberacoso o acoso digital, entre otras cuestiones, de acuerdo a la nota.

También pide que los controles parentales estén preinstalados en los dispositivos móviles y que se facilite a las familias formación básica para proteger a los menores en el entorno digital.

Con sus propuestas, el PP pretende dotar de más instrumentos a las familias para poder proteger a los menores, como es poder tener acceso a los dispositivos de forma proporcionada y respetuosa, o acceder a una geolocalización que tendrán vetada las plataformas digitales, excepto consentimiento explícito y revocable de los responsables legales. EFE