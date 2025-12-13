Espana agencias

Las intensas lluvias, el viento y el oleaje ponen en alerta a ocho comunidades

Guardar

Madrid, 13 dic (EFE).- Las intensas lluvias, el viento y el fuerte oleaje han puesto este sábado en alerta a cinco comunidades autónomas peninsulares (Andalucía, Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco), a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y al archipiélago canario.

Los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) son además de tipo 'naranja' (riesgo importante) en Andalucía y Ceuta, ante la previsión de que las lluvias sean muy importantes; en Galicia, debido al fuerte oleaje; y en todas las islas del archipiélago canario.

La situación meteorológica es especialmente adversa en Canarias, donde las lluvias pueden alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en muchos lugares, los vientos rachas de hasta 90 kilómetros por hora, olas de 5 y 6 metros en la costa, y precipitaciones de nieve en el norte de Tenerife.

El aviso de nivel 'naranja' se ha activado en las siete islas de Canarias, la más afectada hoy por el paso de la borrasca Emilia, y la inestabilidad va a dejar rachas muy fuertes de viento de componente norte con chubascos y tormentas que se prevén fuertes y persistentes y que dejará acumulados significativos de nieve en cumbres.

En Andalucía, se han activado avisos por lluvia, viento, tormentas y oleaje; en Asturias, País Vasco, Cantabria y en Melilla ante el oleaje que va azotar al litoral; en Galicia también por oleaje y por nieblas en el interior de la provincia de Lugo; y en la ciudad de Ceuta los avisos son por lluvias, viento, tormentas y oleaje.

La borrasca Emilia, nombrada el jueves por Aemet, experimentó ayer un lento desplazamiento hacia el sur quedando situada entre Canarias y el golfo de Cádiz hasta mañana.

Como resultado, esta borrasca va a dar lugar a un temporal de viento, oleaje y lluvias intensas en Canarias, así como a lluvias fuertes y persistentes sobre el extremo suroeste peninsular y área del Estrecho.

A partir de mañana, se espera un incremento de la inestabilidad en el área mediterránea, con precipitaciones que podrán dar lugar a acumulaciones significativas en áreas del sureste peninsular. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Guardia Civil detuvo a Antxon Alonso, el socio de Cerdán, en la operación en que fue arrestada Leire Díez

Los arrestados serán presentados ante la Audiencia Nacional tras una operación en la que agentes efectuaron registros en empresas vinculadas a Servinabar, en el marco de una causa judicial por supuestas irregularidades en contrataciones públicas supervisada por la Fiscalía Anticorrupción

La Guardia Civil detuvo a

Mónica García llama "malditos" a quieres usan el dinero público para su beneficio tras las detenciones del caso Leire

La titular de Sanidad exige castigo ejemplar para los implicados en presuntos fraudes en la asignación de contratos estatales, subraya el rechazo a la corrupción y sostiene que deben responder ante la justicia todos los responsables señalados por la investigación judicial

Mónica García llama "malditos" a

La Policía registra la aerolínea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo

La investigación judicial se centra en el análisis de los documentos intervenidos para detectar movimientos financieros sospechosos, mientras la autoridad supervisora no descarta nuevas acciones conforme avance el examen del material incautado, según fuentes oficiales consultadas por Europa Press

La Policía registra la aerolínea

El empresario Juan Carlos Barrabés defiende en el Senado haber actuado con "absoluta regularidad" en sus empresas

El directivo sostiene ante la comisión parlamentaria su compromiso de facilitar información a los órganos de control y enfatiza que la legalidad de sus actuaciones debe ser evaluada únicamente por tribunales y fiscalía, según fuentes oficiales

El empresario Juan Carlos Barrabés

El Supremo envía a juicio a Ábalos y Koldo y les mantiene en prisión por la presunta trama de mascarillas

El Tribunal Supremo ordenó la apertura de juicio por supuestas adjudicaciones irregulares durante la pandemia, confirmó la prisión provisional de los implicados y destacó la gravedad del caso y el riesgo de fuga, según fuentes judiciales y prensa especializada

El Supremo envía a juicio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pesadilla antes de Navidad en

Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

Vox se encuentra con ventaja fuera de los gobiernos y afronta su hora de la verdad en Extremadura y Aragón: “Su discurso se debilita si es parte de la élite”

La Siberia Extremeña protagonista por un día en la agenda de Feijóo

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

Nueva denuncia de acoso sexual (y también laboral) en el PSOE contra el alcalde de Almussafes: el ‘Me too’ continúa

ECONOMÍA

Las familias españolas pagarán la

Las familias españolas pagarán la cena de Navidad más cara de Europa: 82 euros de media, tras subir un 22% este año

La Navidad llega con la cesta más cara en cinco años: los precios de alimentos como el turrón, la cigala o el jamón se disparan hasta un 173%

Elecciones Extremadura 2026: el PSOE centra sus propuestas económicas en el fomento de la industria y las ayudas a los trabajadores

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas