Las intensas lluvias, el viento y el oleaje ponen en alerta a ocho comunidades

Madrid, 13 dic (EFE).- Las intensas lluvias, el viento y el fuerte oleaje han puesto este sábado en alerta a cinco comunidades autónomas peninsulares (Andalucía, Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco), a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y al archipiélago canario.

Los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) son además de tipo 'naranja' (riesgo importante) en Andalucía y Ceuta, ante la previsión de que las lluvias sean muy importantes; en Galicia, debido al fuerte oleaje; y en todas las islas del archipiélago canario.

La situación meteorológica es especialmente adversa en Canarias, donde las lluvias pueden alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en muchos lugares, los vientos rachas de hasta 90 kilómetros por hora, olas de 5 y 6 metros en la costa, y precipitaciones de nieve en el norte de Tenerife.

El aviso de nivel 'naranja' se ha activado en las siete islas de Canarias, la más afectada hoy por el paso de la borrasca Emilia, y la inestabilidad va a dejar rachas muy fuertes de viento de componente norte con chubascos y tormentas que se prevén fuertes y persistentes y que dejará acumulados significativos de nieve en cumbres.

En Andalucía, se han activado avisos por lluvia, viento, tormentas y oleaje; en Asturias, País Vasco, Cantabria y en Melilla ante el oleaje que va azotar al litoral; en Galicia también por oleaje y por nieblas en el interior de la provincia de Lugo; y en la ciudad de Ceuta los avisos son por lluvias, viento, tormentas y oleaje.

La borrasca Emilia, nombrada el jueves por Aemet, experimentó ayer un lento desplazamiento hacia el sur quedando situada entre Canarias y el golfo de Cádiz hasta mañana.

Como resultado, esta borrasca va a dar lugar a un temporal de viento, oleaje y lluvias intensas en Canarias, así como a lluvias fuertes y persistentes sobre el extremo suroeste peninsular y área del Estrecho.

A partir de mañana, se espera un incremento de la inestabilidad en el área mediterránea, con precipitaciones que podrán dar lugar a acumulaciones significativas en áreas del sureste peninsular. EFE