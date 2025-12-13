Espana agencias

La Catedral de Jaén acoge la beatificación de 124 mártires de la Guerra Civil

Jaén, 13 dic (EFE).- La Catedral de Jaén ha acogido este sábado la ceremonia de beatificación de 124 mártires de la Iglesia de Jaén, en su mayoría sacerdotes aunque también hay una religiosa y algunos laicos que, según la Iglesia, fueron "asesinados de forma sumarísima" durante la Guerra Civil-

La ceremonia ha estado presidida por el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, el cardenal Semeraro, que ha estado acompañado de varios cardenales y obispos y decenas de sacerdotes de todas las parroquias de la provincia de Jaén además de numerosas autoridades.

El obispo de Jaén, Sebastián Chico Martínez, ha definido esta beatificación como un signo providencial en pleno Año Jubilar de la Esperanza.

“La sangre de estos cristianos se ha convertido en semilla fecunda, y su testimonio es una llamada a renovar la fe en un tiempo que sigue necesitando cristianos firmes, serenos y capaces de perdonar”, ha dicho.

Estas beatificaciones, las primeras en el pontificado del Papa León XIV, son el resultado de un largo proceso iniciado por monseñor García Aracil, que continuó monseñor Del Hoyo López, con la apertura de la fase diocesana y después con la clausura de la misma fase monseñor Rodríguez Magro.

La ceremonia se ha iniciado con la lectura de la carta Apostólica del Papa por parte del Legado Pontificio, el cardenal Semeraro, declarando a estos hombres y mujeres mártires.

Como es tradición en la Iglesia católica se han reunido reliquias de los mártires para su veneración, lo que ha conllevado la exhumación de algunos restos de estos 124 mártires, que han sido depositados en una urna que han portado hasta el altar mayor familiares de los beatos.

La última celebración de beatificación en la provincia de Jaén fue en 2010 en Linares, ciudad natal del beato Manuel Lozano Garrido. Ahora, 15 años después, se ha celebrado esta ceremonia en el primer templo jiennense.

La Catedral ha habilitado más de 2.000 plazas en el interior del templo en una ceremonia que ha contado con el acompañamiento musical del Coro y Orquesta MusicAlma, de Linares.

La Carta pastoral del obispo de Jaén -publicada con motivo de este acontecimiento y que profundiza en la vida y legado de los nuevos beatos- subraya que estos hombres y mujeres forman parte de la “nube ingente de testigos que, a lo largo de los siglos, han sostenido a la Iglesia con su fidelidad”.

Allí se recuerda que muchos de ellos “murieron perdonando a quienes les quitaban la vida, manifestando una esperanza fundada únicamente en Cristo”. "Los mataron por ser sacerdotes", ha subrayado.

Para la Diócesis de Jaén, no se trata solo de un reconocimiento histórico, sino de un “impulso espiritual”. “La memoria de estos mártires -sacerdotes, consagrados y laicos- es una invitación a vivir la fe con mayor hondura y claridad, sin tibieza y con la serenidad de quienes saben en quién han puesto su esperanza”, se ha indicado. EFE

gd/erv/aam

