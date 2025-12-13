La borrasca Emilia sacude con fuerza a Canarias y al sureste peninsular

Madrid, 13 dic (EFE).- La borrasca Emilia azota ya con mucha fuerza al archipiélago canario y al sureste peninsular, con precipitaciones muy abundantes durante las últimas horas y vientos muy fuertes que están superando los 100 kilómetros por hora -y rachas puntuales de casi 150- en algunos lugares del archipiélago.

Durante las últimas horas se han registrado numerosas incidencias en varias islas, sobre todo cortes aislados de suministro eléctrico, inundaciones en bajos, caídas de árboles y objetos y algunos accidentes de tráfico, aunque no se han reportado incidencias de gravedad.

La borrasca Emilia quedó ayer situada entre las islas Canarias y el Golfo de Cádiz y sus efectos se prolongarán hasta el lunes, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha destacado que está dando lugar a un temporal de viento, oleaje y lluvias intensas en Canarias, así como a lluvias fuertes y persistentes sobre el extremo suroeste peninsular y área del Estrecho.

Las predicciones meteorológicas han justificado que en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Cantabria, Galicia, País Vasco y Canarias) y en las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) se hayan activado avisos ante las fuertes lluvias, el viento, las tormentas o el oleaje previsto.

Los avisos son además de nivel 'naranja' (riesgo importante) en todas las islas del archipiélago canario, donde las precipitaciones serán además de nieve en las zonas más altas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, y en el litoral gaditano y en Ceuta ante la previsión de que las lluvias sean especialmente fuertes, con acumulaciones que pueden llegar a ser de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Además de esta situación en Canarias y en el sur peninsular, se han activado avisos por el fuerte oleaje en todas las comunidades del Cantábrico (País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia) ante la previsión de que las olas alcancen los cinco metros.

Ante esta situación, la Aemet ha insistido hoy en el peligro que supone en Canarias acercarse al mar, en que las lluvias intensas pueden provocar inundaciones y crecidas de barrancos, los fuertes vientos causar la caída de ramas y objetos y en las intensas nevadas en las cumbres, y algunas imágenes muestran ya el observatorio de Izaña, en Tenerife, completamente cubierto por la nieve y el hielo.

El de hoy será el día más adverso en Canarias y los efectos más severos de la borrasca y la mayor inestabilidad se trasladarán a partir de mañana hacia el área mediterránea, con precipitaciones muy significativas en áreas del sureste peninsular.

Los datos registrados hasta ahora por la Agencia Estatal de Meteorología reflejan la severidad de los efectos de la borrasca en Canarias, donde los vientos han alcanzado velocidades por encima de 100 kilómetros por hora en algunos lugares, con rachas de hasta 147 en Izaña y que han superado los 100 en el aeropuerto de Las Palmas (Gran Canaria) y en varios lugares de la isla de Tenerife.

También las precipitaciones están siendo especialmente importantes con acumulaciones muy significativas en Tenerife, Gran Canaria y varios puntos de la provincia de Cádiz.

Las previsiones meteorológicas apuntan que la inestabilidad en el archipiélago canario tenderá a remitir progresivamente de este a oeste, aunque las precipitaciones continuarán mañana con una intensidad menor y el episodio de fenómenos adversos se dará por finalizado en este comunidad.

Por el contrario, a partir de mañana esa inestabilidad aumentará en áreas del sureste peninsular, y se espera que las precipitaciones puedan ser fuertes o muy fuertes, además de persistentes y acompañadas de tormentas, en puntos del extremo oriental de Andalucía, sureste de Castilla de La Mancha, Murcia y provincia de Valencia. EFE

(Foto) (Vídeo)