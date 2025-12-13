Francia va a vacunar a casi un millón de bovinos contra la dermatosis detectada en el sur

París, 13 dic (EFECOM).- La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, reiteró este sábado la actual estrategia contra la dermatosis nodular contagiosa, incluidos los sacrificios de todos los animales de las explotaciones afectadas, muy criticados por los ganaderos, y la extensión de las zonas de vacunación obligatoria que afectará a "casi un millón de animales".

"En las próximas semanas, vacunaremos a casi un millón de animales, protegiendo así a los ganaderos", declaró Genevard a la radio ICI Occitanie este sábado.

Mientras varias organizaciones agrícolas continúan su movilización en Francia, especialmente en el suroeste, contra el sacrificio de los rebaños afectados por la dermatosis nodular contagiosa, la ministra de Agricultura precisó que no acudirá a los bloqueos de carreteras en Occitania, pero que sigue de cerca la situación.

"Lo que necesitamos movilizar hoy es nuestra energía colectiva para luchar contra el único enemigo que amenaza (a los ganaderos), y ese es el virus", enfatizó la ministra de Agricultura.

La vacunación "es una protección contra la enfermedad", pero "lamentablemente, a veces, es necesario recurrir al sacrificio total del ganado", explicó Genevard.

"Es un trauma enorme, lo sé. Pero quiero decir que ningún agricultor estará solo, las pérdidas serán compensadas", afirmó la ministra de Agricultura.

Genevard indicó la víspera que las indemnizaciones previstas cubren el valor mercantil de los animales, pero también la desinfección de las granjas.

Un protocolo de actuación calificado por la Confederación Campesina, uno de los sindicatos agrícolas franceses, como "más aterrador que la propia enfermedad", por lo que desde la víspera convocó movilizaciones para llevar a cabo bloqueos en toda Francia.

Un tramo de la autopista A64, al sur de Toulouse, ha estado bloqueado desde el viernes por la tarde. Este sábado por la mañana, cerca de 400 agricultores y ganaderos, junto con unos sesenta tractores, seguían en el lugar, según ICI Occitanie.

La Confederación Campesina anunció varias concentraciones hasta el domingo, incluyendo una de duración indefinida en la RN20 al sur de Tarascon-sur-Ariège, en la ruta entre Toulouse y Andorra.

La Coordinación Rural, otro sindicato agrícola, de la región de los Pirineos Atlánticos también convocó una movilización a partir de la noche del viernes en las estaciones de peaje de Lescar/Pau Oeste de la autopista A64 y en la intersección de las autopistas A63 y A64 en Saint-Pierre-d'Irube, a las afueras de Bayona, según informó la prefectura en un comunicado de prensa.

La Confederación Campesina reclama "un nuevo protocolo" que sustituya el sacrificio de todos los animales de una explotación por una "vigilancia reforzada, un sacrificio selectivo sólo de los animales positivos con dermatosis y una ampliación de la vacunación".

Este viernes se amplió el área de vacunación obligatoria y de vigilancia a ocho departamentos del sur del país, de forma que ha quedado cubierta toda la zona fronteriza con España.

La extensión, tras confirmarse dos nuevos focos de contagio el miércoles y el jueves en los departamentos de Ariège y Altos Pirineos, cubre también en ese área los de Pirineos Atlánticos y las Landas en la región de Nueva Aquitania, y los de Alto Garona, Ade, Gers y Pirineos Orientales en la de Occitania.

El jueves por la tarde, una acción de protesta contra el sacrificio de los bovinos de una granja en Ariège terminó en incidentes con las fuerzas del orden y cuatro detenidos. EFECOM