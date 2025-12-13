Espana agencias

Fernando Arrabal subastará 45 ejemplares de sus primeros libros en Melilla

Guardar

Melilla, 13 dic (EFE).- El dramaturgo y poeta Fernando Arrabal, ha anunciado este sábado en Melilla que pondrá en subasta 45 ejemplares de sus tres primeros libros de poesía y teatro, escritos hace ya más de 60 años, y que estarán firmados por él para todas aquellas personas que los compren.

“Es un honor para mí”, ha manifestado ante los medios visiblemente emocionado durante su visita a la ciudad autónoma, donde ha recibido un cálido y emotivo homenaje en el teatro que lleva su nombre por parte de asociaciones literarias, culturales y teatrales que le han dedicado un espectáculo de expresión corporal y le han recitado algunas de sus obra más emblemáticas.

Los libros que subastará Arrabal son “raros”, según ha explicado Pollux Hernández, editor literario del célebre artista, que detalla que estas publicaciones forman parte de la primera edición de libros que hizo en los años 60.

“Rarísimos; solo los tiene él en su casa”, ha resaltado, agregando que los fondos que se recauden de la subasta se destinarán a una causa social.

“Es una suerte nacer en Melilla y me siento orgulloso de ello”, ha subrayado el reputado artista, que ha dejado claro que su “obra inesperada” ha sido la de nacer en Melilla.

“Si Málaga tiene a Picasso, Melilla tiene a Fernando Arrabal”, ha declarado por su parte la consejera de Cultura y Patrimonio Cultural, Fadela Mohatar, quien lo ha descrito como “el dramaturgo vivo más representado del mundo” y un creador con el que nunca ha dejado de tener contacto la ciudad de Melilla.

“El cariño y la admiración” que Melilla profesa hacia Arrabal siempre está presente en la localidad norteafricana a través del teatro que lleva su nombre y en el busto que le dedicó el escultor melillense Mustafa Arruf.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha considerado “un lujo” que la ciudad reciba de nuevo a “uno de los dramaturgos más importantes del mundo” y con el que, ha asegurado, ha mantenido contacto epistolar desde los años 80.

Ha destacado la “colección importantísima” de obras de arte que Arrabal ha ido adquiriendo a lo largo de los años gracias a las relaciones que ha tenido con “las eminencias más importantes” de la pintura y de la literatura.

Por ello, se ha mostrado “encantado” con que organice una gran exposición y subaste sus primeros libros, y ha añadido que “sigue en pie” la oferta que en su día ofrecieron a Arrabal de dedicarle un centro a su obra y a su memoria en la ciudad que le vio nacer. EFE

mrg/av/aam

(Foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Susana Díaz cree que el PSOE debe "pedir perdón" por "comportamientos bochornosos" que llevan a un "callejón sin salida"

Ante denuncias recientes contra dirigentes socialistas, Susana Díaz llama a asumir responsabilidad y restaurar la confianza pública, señalando la preocupación en la militancia y exigiendo transparencia, reconocimiento del daño y respuesta ética para evitar el descrédito institucional

Susana Díaz cree que el

Pradas comenta la foto de su entrada al Cecopi: "Así llegué: chopada (empapada) y preocupada. Otros nunca llegaron"

La exresponsable de Interior publicó una imagen de su presencia en la sala de operaciones durante la DANA de octubre, mientras la jueza solicita grabaciones completas para esclarecer la actuación institucional y determinar responsabilidades en la gestión de la emergencia

Pradas comenta la foto de

Parte la primera rotación con 200 militares del contingente con misión de la OTAN en el flanco este de Europa

Unos 200 integrantes españoles iniciaron el despliegue hacia Eslovaquia para reforzar la estrategia aliada de la OTAN, sumando capacidades al grupo táctico multinacional durante seis meses y alejándose de sus hogares en plenas celebraciones navideñas

Parte la primera rotación con

Montero dice que no conocía Servinabar, se desmarca del expresidente de la SEPI y no teme lo que pueda decir Leire Díez

La vicepresidenta primera remarca su desvinculación total con las personas bajo investigación en el caso, subraya el compromiso de su equipo con la transparencia y señala que cualquier información relevante sobre la empresa y los implicados provino únicamente de los medios

Montero dice que no conocía

Cuenca a la secretaria de Mazón a las 23:25 del 29O: "Sigo parado en el mismo sitio. Situación controlada"

La magistrada del caso ha incorporado a la investigación los mensajes de altos funcionarios que reconstruyen la comunicación, la toma de decisiones y los movimientos claves del gabinete durante las horas críticas de la catástrofe ocurrida en Valencia

Cuenca a la secretaria de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PNV exige al Gobierno

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

Golpe a los Trinitarios con más de 300 agentes desplegados y caída de uno de sus líderes: hay 19 detenidos por intentos de asesinatos o tráfico de drogas

Toni González, alcalde socialista de Almussafes (Valencia) acusado de acoso sexual, dimite de sus cargos orgánicos y abandona la militancia en el partido, pero conserva la alcaldía

Zapatero niega su relación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, vinculada con empresarios venezolanos ahora detenidos

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España del 14 de diciembre: las horas más baratas y las más caras del domingo

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 13 diciembre

Un año de la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango: la investigación sigue abierta con su hijo como principal sospechoso

La SEPI y el Gobierno vasco toman el control de Talgo, que regresará al País Vasco con un plan de rescate aprobado

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas