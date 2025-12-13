Fernando Arrabal subastará 45 ejemplares de sus primeros libros en Melilla

Melilla, 13 dic (EFE).- El dramaturgo y poeta Fernando Arrabal, ha anunciado este sábado en Melilla que pondrá en subasta 45 ejemplares de sus tres primeros libros de poesía y teatro, escritos hace ya más de 60 años, y que estarán firmados por él para todas aquellas personas que los compren.

“Es un honor para mí”, ha manifestado ante los medios visiblemente emocionado durante su visita a la ciudad autónoma, donde ha recibido un cálido y emotivo homenaje en el teatro que lleva su nombre por parte de asociaciones literarias, culturales y teatrales que le han dedicado un espectáculo de expresión corporal y le han recitado algunas de sus obra más emblemáticas.

Los libros que subastará Arrabal son “raros”, según ha explicado Pollux Hernández, editor literario del célebre artista, que detalla que estas publicaciones forman parte de la primera edición de libros que hizo en los años 60.

“Rarísimos; solo los tiene él en su casa”, ha resaltado, agregando que los fondos que se recauden de la subasta se destinarán a una causa social.

“Es una suerte nacer en Melilla y me siento orgulloso de ello”, ha subrayado el reputado artista, que ha dejado claro que su “obra inesperada” ha sido la de nacer en Melilla.

“Si Málaga tiene a Picasso, Melilla tiene a Fernando Arrabal”, ha declarado por su parte la consejera de Cultura y Patrimonio Cultural, Fadela Mohatar, quien lo ha descrito como “el dramaturgo vivo más representado del mundo” y un creador con el que nunca ha dejado de tener contacto la ciudad de Melilla.

“El cariño y la admiración” que Melilla profesa hacia Arrabal siempre está presente en la localidad norteafricana a través del teatro que lleva su nombre y en el busto que le dedicó el escultor melillense Mustafa Arruf.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha considerado “un lujo” que la ciudad reciba de nuevo a “uno de los dramaturgos más importantes del mundo” y con el que, ha asegurado, ha mantenido contacto epistolar desde los años 80.

Ha destacado la “colección importantísima” de obras de arte que Arrabal ha ido adquiriendo a lo largo de los años gracias a las relaciones que ha tenido con “las eminencias más importantes” de la pintura y de la literatura.

Por ello, se ha mostrado “encantado” con que organice una gran exposición y subaste sus primeros libros, y ha añadido que “sigue en pie” la oferta que en su día ofrecieron a Arrabal de dedicarle un centro a su obra y a su memoria en la ciudad que le vio nacer. EFE

mrg/av/aam

(Foto)