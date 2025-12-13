Espana agencias

Difícil prueba para los manresanos, que quieren escapar de la zona peligrosa

Manresa (Barcelona), 13 dic (EFE).- El Baxi Manresa afronta este domingo (19:00h CET) una difícil prueba ante el Barça en el que será su segundo derbi catalán consecutivo con el objetivo de escapar de la zona peligrosa en la clasificación de la Liga Endesa.

Los del Bages, que tuvieron un inicio muy irregular tanto en la ACB como en la Eurocopa, buscarán dar un golpe encima de la mesa ante un Barça que ha mejorado mucho desde la llegada al banquillo de Xavi Pascual.

El conjunto manresano, decimoquinto en la tabla, empata con el antepenúltimo clasificado y tan sólo está dos triunfos por encima de las posiciones de descenso, por lo que ganar ante el Barça daría mucha tranquilidad al equipo y le mantendría con opciones de clasificación para la Copa del Rey.

La igualdad en la clasificación es máxima, y es que pese a la mala situación clasificatoria, el Baxi Manresa está a un sólo triunfo del octavo clasificado, el Kosner Baskonia, una posición que daría acceso al torneo del K.O.

El Baxi Manresa llega a este duelo después de caer en el anterior en la pista del Joventut Badalona por 83-79, y también tras un triunfo meritorio en la Eurocopa ante el líder de su grupo, el Cedevita Olimpia Liubliana, por 99-82.

Para el duelo ante el Barça, el técnico Diego Ocampo tendrá las bajas confirmadas de los bases Dani Pérez y Hugo Benitez, ambos con una rotura fibrilar que les mantendrá alejados de las pistas durante un tiempo indefinido.

Dos bajas muy relevantes que se suman a la falta de un escolta anotador, que aún no firmó tras la marcha de Alfonso Plummer. Con la falta de puntos, los jóvenes Max Gaspà y Gerard Fernández dieron un paso adelante, pero el equipo está justo de efectivos.

En la previa de este derbi el técnico Diego Ocampo ha alabado el carácter de su equipo. "Tras la derrota en Badalona, pedí que el equipo tenía que dar un salto más en cuanto a carácter, y en el triunfo ante el Cedevita lo hicimos, por lo que toca seguir en ese camino”, ha dicho.

"Tenemos bajas importantes, y estoy preocupado por la densidad del calendario en las próximas semanas. Tendremos hasta cinco partidos en diez días con un viaje a Israel de por medio, pero de momento lo primero que toca es un difícil partido ante un Barça que mejoró mucho respecto al inicio de temporada”, ha finalizado. EFE

jvs/fa/jpd

