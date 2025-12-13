Espana agencias

Desarticulan un laboratorio de cocaína en Sorbas (Almería) y detienen a tres personas

Almería, 13 dic (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado en Sorbas (Almería) un laboratorio clandestino dedicado al procesado de cocaína y a la elaboración de 'tusi' o cocaína rosa, en una operación conjunta con agentes de Murcia que se ha saldado con tres detenidos y la intervención de 30 kilos de estupefacientes.

Según ha informado la Comisaría Provincial, la denominada 'Operación Segundo' ha permitido desmantelar una infraestructura "profesional" habilitada para adulterar cocaína de gran pureza y producir drogas sintéticas destinadas a su distribución a gran escala.

La investigación, desarrollada por la UDYCO de Almería y Murcia, culminó con dos registros simultáneos en la localidad almeriense de Sorbas. En el interior del inmueble, los agentes hallaron maquinaria industrial, incluyendo una prensa hidráulica, moldes de prensado con sellos de "marca", envasadoras al vacío y útiles para el corte y pesaje.

En total se han intervenido 30 kilogramos de sustancias, desglosados en seis kilos de cocaína de gran pureza, un kilo de 'tusi' listo para su venta, y 22,5 kilos de sustancias de corte como codeína, lidocaína y ketamina. También se aprehendieron 340 gramos de marihuana y 230 gramos de hachís.

El 'modus operandi' consistía en procesar la cocaína pura mezclándola con químicos para aumentar su volumen y valor, así como fabricar la mezcla psicoactiva conocida como cocaína rosa, popular en determinados entornos de ocio.

La operación ha finalizado con el arresto de tres personas —una de ellas localizada en la Región de Murcia— acusadas de delitos contra la salud pública. Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería y Murcia. EFE

