Bicho: "Si hubiéramos marcado el penalti el resultado habría sido otro"

León, 13 dic (EFE).- El centrocampista de la Cultural Leonesa Javier Fernández "Bicho" se mostró convencido de que si el conjunto leonés se hubiera adelantado en el marcador ante el SD Huesca (0-2), transformando Manu Justo la pena máxima en la primera mitad, "el resultado seguramente había sido otro".

De hecho, el jugador gallego, que volvió a la titularidad después de varios encuentros tras superar su lesión muscular, lamentó que la buena imagen ofrecida por el equipo leonés no le sirviera para lograr la tercera victoria como local en el Reino de León, donde ya ha cedido ante cinco rivales.

"Nos quedó cara de tontos porque creo que fuimos superiores, pero dos errores nos penalizaron y es algo que hablamos en el vestuario porque es la principal diferencia en esta categoría", apuntó a los periodistas.

Tras el tropiezo ante el conjunto oscense, según "Bicho" tan solo queda "lamerse las heridas y pensar el miércoles en el partido de Copa del Rey ante el Levante y el del sábado en Las Palmas, último de este año", sostuvo.

Precisamente sobre la eliminatoria copera ante el colista de LaLiga EA Sports, el jugador de la Cultural cree que han de afrontar el enfrentamiento a partido único "con la intención de salir a ganar porque es una competición muy bonita en la que podemos participar todos y, cuantas más rondas se puedan superar, mucho mejor", concluyó. EFE

