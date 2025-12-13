Espana agencias

Abascal defiende que en España gobierna una "mafia corrupta" que "se ha convertido en un peligro para las mujeres"

Guardar

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha considerado este sábado que en España gobierna una "mafia corrupta" que "se ha convertido en un peligro para las mujeres españolas", al tiempo que ha reivindicado a su formación como "el partido" que las "defiende".

"El peligro para las mujeres es el PSOE y el feminismo de Irene Montero, que suelta a los violadores, los saca de las cárceles y los pone en las calles", ha señalado Abascal en la clausura de un acto público celebrado en la localidad pacense de Almendralejo con motivo de las elecciones autonómicas extremeñas del próximo 21 de diciembre.

A renglón seguido, tras asegurar que lleva "cinco años denunciando" a dicha "mafia" y que lo ha hecho "en solitario", el líder de Vox ha manifestado que cuando los medios de comunicación se referían a su formación como "extremistas" que buscaban la "polarización de la sociedad", Vox "no exageraba en nada" sino que se quedó "corto".

"Cuando decíamos que lo peor de Sánchez estaba por llegar, no nos equivocamos. Siempre llegaba algo peor incluso de lo que éramos capaces de imaginar", ha agregado.

UNA EXTREMADURA "ABANDONADA" POR EL BIPARTIDISMO

Convencido de que si hay elecciones en Extremadura el próximo 21 de diciembre es "por culpa" de la presidenta del Ejecutivo regional actual que buscará la reelección como candidata por el PP, María Guardiola, porque, ha sostenido, "es incapaz de dialogar" con Vox, Abascal ha lamentado que "ojalá" el foco estuviera puesto en "echar al capo de la mafia" y en "hacerle oposición de verdad".

En esa línea, tras opinar que tanto Guardiola como el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "son lo mismo" porque "representan las mismas políticas" de "fanatismo verde", migratorias y de género, el líder de Vox ha instado a la presidenta extremeña a que "abandone el feminismo de Irene Montero" y a dejar de hacer "vídeos ridículos" en los que, asegura, llama "machista" al aspirante a liderar el Ejecutivo regional por su formación, Óscar Fernández Calle.

"¿Por qué son tan ridículos y ridículas con ese tipo de discurso que no representa a la gente normal? La gente normal tiene problemas concretos y no está pensando en chorradas", ha manifestado aludiendo, posteriormente, a cuestiones como el regadío en Tierra de Barros, el acceso a la vivienda o los servicios públicos "degradados".

Finalmente, afeando la "soberbia sorprendente" y "desagradecida" que, ha opinado, muestra Guardiola porque, ha recordado, "perdió las anteriores elecciones", Abascal ha definido a su formación como una alternativa para el "cambio" en una comunidad autónoma que, a su juicio, "ha sido abandonada por el bipartidismo".

"QUE NO NOS LLAMEN"

En el acto también ha intervenido el candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, quien ha señalado que 'populares' y socialistas "se empeñan" en "hacer siempre lo que más perjudica a los extremeños" porque sus prioridades, considera, "no están en Extremadura".

Concretamente, Fernández Calle ha defendido que para PP y Vox "las prioridades" y "dineros" están "para comprar los votos de los separatistas" y "sus sillas en Madrid" en lugar de para proyectos como el del regadío de Tierra de Barros.

"Fuimos nosotros los que exigimos, aún estando en el Gobierno, que o se ponía el dinero necesario para Tierra de Barros o nos salíamos de él", ha espetado el candidato enviando, seguidamente, el mensaje de que "o se pone el dinero y empieza" el proyecto de regadío en esa zona o que "no cuenten" con su partido.

"Que no nos llamen, que lo tengan claro, o se empieza ya o que no nos llamen porque ese bipartidismo que quieren ocultar es el que está impidiendo que 15.000 hectáreas se pongan en regadío aquí", ha concluido Fernández Calle.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Susana Díaz cree que el PSOE debe "pedir perdón" por "comportamientos bochornosos" que llevan a un "callejón sin salida"

Ante denuncias recientes contra dirigentes socialistas, Susana Díaz llama a asumir responsabilidad y restaurar la confianza pública, señalando la preocupación en la militancia y exigiendo transparencia, reconocimiento del daño y respuesta ética para evitar el descrédito institucional

Susana Díaz cree que el

Pradas comenta la foto de su entrada al Cecopi: "Así llegué: chopada (empapada) y preocupada. Otros nunca llegaron"

La exresponsable de Interior publicó una imagen de su presencia en la sala de operaciones durante la DANA de octubre, mientras la jueza solicita grabaciones completas para esclarecer la actuación institucional y determinar responsabilidades en la gestión de la emergencia

Pradas comenta la foto de

Parte la primera rotación con 200 militares del contingente con misión de la OTAN en el flanco este de Europa

Unos 200 integrantes españoles iniciaron el despliegue hacia Eslovaquia para reforzar la estrategia aliada de la OTAN, sumando capacidades al grupo táctico multinacional durante seis meses y alejándose de sus hogares en plenas celebraciones navideñas

Parte la primera rotación con

Montero dice que no conocía Servinabar, se desmarca del expresidente de la SEPI y no teme lo que pueda decir Leire Díez

La vicepresidenta primera remarca su desvinculación total con las personas bajo investigación en el caso, subraya el compromiso de su equipo con la transparencia y señala que cualquier información relevante sobre la empresa y los implicados provino únicamente de los medios

Montero dice que no conocía

Cuenca a la secretaria de Mazón a las 23:25 del 29O: "Sigo parado en el mismo sitio. Situación controlada"

La magistrada del caso ha incorporado a la investigación los mensajes de altos funcionarios que reconstruyen la comunicación, la toma de decisiones y los movimientos claves del gabinete durante las horas críticas de la catástrofe ocurrida en Valencia

Cuenca a la secretaria de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PNV exige al Gobierno

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

Golpe a los Trinitarios con más de 300 agentes desplegados y caída de uno de sus líderes: hay 19 detenidos por intentos de asesinatos o tráfico de drogas

Toni González, alcalde socialista de Almussafes (Valencia) acusado de acoso sexual, dimite de sus cargos orgánicos y abandona la militancia en el partido, pero conserva la alcaldía

Zapatero niega su relación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, vinculada con empresarios venezolanos ahora detenidos

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España del 14 de diciembre: las horas más baratas y las más caras del domingo

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 13 diciembre

Un año de la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango: la investigación sigue abierta con su hijo como principal sospechoso

La SEPI y el Gobierno vasco toman el control de Talgo, que regresará al País Vasco con un plan de rescate aprobado

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas