Abascal defiende que en España gobierna una "mafia corrupta" que "se ha convertido en un peligro para las mujeres"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha considerado este sábado que en España gobierna una "mafia corrupta" que "se ha convertido en un peligro para las mujeres españolas", al tiempo que ha reivindicado a su formación como "el partido" que las "defiende".

"El peligro para las mujeres es el PSOE y el feminismo de Irene Montero, que suelta a los violadores, los saca de las cárceles y los pone en las calles", ha señalado Abascal en la clausura de un acto público celebrado en la localidad pacense de Almendralejo con motivo de las elecciones autonómicas extremeñas del próximo 21 de diciembre.

A renglón seguido, tras asegurar que lleva "cinco años denunciando" a dicha "mafia" y que lo ha hecho "en solitario", el líder de Vox ha manifestado que cuando los medios de comunicación se referían a su formación como "extremistas" que buscaban la "polarización de la sociedad", Vox "no exageraba en nada" sino que se quedó "corto".

"Cuando decíamos que lo peor de Sánchez estaba por llegar, no nos equivocamos. Siempre llegaba algo peor incluso de lo que éramos capaces de imaginar", ha agregado.

UNA EXTREMADURA "ABANDONADA" POR EL BIPARTIDISMO

Convencido de que si hay elecciones en Extremadura el próximo 21 de diciembre es "por culpa" de la presidenta del Ejecutivo regional actual que buscará la reelección como candidata por el PP, María Guardiola, porque, ha sostenido, "es incapaz de dialogar" con Vox, Abascal ha lamentado que "ojalá" el foco estuviera puesto en "echar al capo de la mafia" y en "hacerle oposición de verdad".

En esa línea, tras opinar que tanto Guardiola como el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "son lo mismo" porque "representan las mismas políticas" de "fanatismo verde", migratorias y de género, el líder de Vox ha instado a la presidenta extremeña a que "abandone el feminismo de Irene Montero" y a dejar de hacer "vídeos ridículos" en los que, asegura, llama "machista" al aspirante a liderar el Ejecutivo regional por su formación, Óscar Fernández Calle.

"¿Por qué son tan ridículos y ridículas con ese tipo de discurso que no representa a la gente normal? La gente normal tiene problemas concretos y no está pensando en chorradas", ha manifestado aludiendo, posteriormente, a cuestiones como el regadío en Tierra de Barros, el acceso a la vivienda o los servicios públicos "degradados".

Finalmente, afeando la "soberbia sorprendente" y "desagradecida" que, ha opinado, muestra Guardiola porque, ha recordado, "perdió las anteriores elecciones", Abascal ha definido a su formación como una alternativa para el "cambio" en una comunidad autónoma que, a su juicio, "ha sido abandonada por el bipartidismo".

"QUE NO NOS LLAMEN"

En el acto también ha intervenido el candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, quien ha señalado que 'populares' y socialistas "se empeñan" en "hacer siempre lo que más perjudica a los extremeños" porque sus prioridades, considera, "no están en Extremadura".

Concretamente, Fernández Calle ha defendido que para PP y Vox "las prioridades" y "dineros" están "para comprar los votos de los separatistas" y "sus sillas en Madrid" en lugar de para proyectos como el del regadío de Tierra de Barros.

"Fuimos nosotros los que exigimos, aún estando en el Gobierno, que o se ponía el dinero necesario para Tierra de Barros o nos salíamos de él", ha espetado el candidato enviando, seguidamente, el mensaje de que "o se pone el dinero y empieza" el proyecto de regadío en esa zona o que "no cuenten" con su partido.

"Que no nos llamen, que lo tengan claro, o se empieza ya o que no nos llamen porque ese bipartidismo que quieren ocultar es el que está impidiendo que 15.000 hectáreas se pongan en regadío aquí", ha concluido Fernández Calle.