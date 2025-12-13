Espana agencias

22-19. El Ciudad Real logra un triunfo importante ante un rival directo

Ciudad Real, 13 dic (EFE).- El BM Caserío Ciudad Real ha conseguido un importante triunfo (22-19) contra el Tubos de Aranda Villa de Aranda, para conseguir dos nuevos puntos en pos de su salvación, siendo octavos con 11 puntos.

En el inicio ambos a ambos equipos les costó marcar goles, ya que ambos defensas 6-0 se imponían sobre los ataques, por lo que el partido, según el guión previsto, iba a tanteos cortos.

Así, hasta que Caserío tras igualar a uno y después a dos, siempre fue por delante en estos primeros 30 minutos, donde el Villa de Aranda siempre fue a remolque, debido a la gran intensidad desplegada por los de Santi Urdiales que en una gran actuación cerraron su defensa y su portería con lo que las diferencias fueron de hasta 3 goles, con lo que Javier Marque se vio obligado a pedir un tiempo muerto en el minuto 16 (7-4), cuando ya el Villa de Aranda jugaba sin David López, expulsado con roja directa en el minuto 3:35, por una acción sobre Sergi Mach.

El Caserío, muy intenso y con modificaciones en su esquema defensivo 6-0, seguía ampliando ventajas en el marcador, que en el minuto 23 llegaron a ser de cuatro goles (10-6).

Fue el instante en el que el Villa de Aranda reaccionó con un parcial 0-2, para poner un 10-8 en el electrónico, e incluso tuvieron la ocasión de ponerse a uno, pero el meta Santi Giovagnola, con 4 intervenciones contribuyo, a un nuevo despegue en el luminoso en los últimos cinco minutos, que llegó a ser, de nuevo de cuatro goles, al final de la primera parte 12-8, a lo que también contribuyó una segunda roja en los arandinos, en esta ocasión a Kiko Pereira, en el minuto 28:13, por una acción sobre Dani Palomeque.

En la segunda mitad las cosa continuaron como había concluido la primera parte, dominado las defensas y con mucho inconvenientes para el ataque. De este modo, Caserío iba ampliando distancias en el luminoso, que fueron de cinco en el minuto 36 (14-9).

Se esperaba la reacción de los de Javi Márquez, que llegó a partir del minuto 48 (19-12) a lo que contribuyo, que Caserío se relajó en exceso, y que Márquez, puso el avanzado en su defensa, con lo que les costó producir jugadas a los locales, con presión sobre el central, con lo que no era capaz de conectar ni con el pivote ni los extremos, con lo que se paso del 19-12 del minuto 48, al 21-19 de los dos últimos minutos y tras otro parcial 2-7, que José Andrés Torres certificaba la victoria con un último gol, para poner el definitivo 22-19 con el que el Caserío consigue dos nuevos puntos contra otro rival directo.

Ficha técnica:

22 - Ciudad Real (12+10): Santi Giovagnola (P), Sergi Mach (1), Alonso Moreno (8, 4p), Javi Domingo (1), Sergio López (2), Omar Sheriff (3) y Sergio Casares (3). Siete inicial. También jugaron, Kostas Kotanidis (PS), Franco Mendive (-), Juan Lumbreras (-), Víctor Morales (-), Dani Palomeque (-), Ángel Pérez (-), Pablo Mínguez (-), José Andrés Torres (3) y Juan Gull (1).

19 – Villa de Aranda (8+11): Pau Guitart (P), Mateo Arias (-), Jevgenijs Rogonovs (1), Asier Iribar (1), David López (1), Alex Berbel (5) y Jakub Sladkowski (1). Siete inicial. También jugaron, Vasco Teixeira (PS), Alberto Pinillos (3p), Dalmau Huix (2), Víctor Megías (-), Pedro Martínez (-), Vicente Poveda (-), Juan Tamayo (-), Kiko Pereira (2) y Tomas Janosi (3).

Árbitros: El valenciano Miguel Martin Soria Fabián y el asturiano Jesús Álvarez Menéndez. Excluyeron al local Sergi Mach y al visitante Jakub Sladkowski. Expulsaron con roja directa a David López, en el minuto 3:35, por una acción sobre Sergi Mach y a Kiko Pereira, en el 28:13, por otra acción sobre Dani Palomeque, del Villa de Aranda.

Parciales cada cinco minutos: 1-1, 4-2, 6-4, 9-6, 10-8, 12-8 (primera parte); 13-9, 15-10, 17-11, 20-13, 20-15 y 22-19 (final del partido).

Incidencias: Partido de la decimotercera jornada de Liga Asobal, disputado en el Pabellón del Quijote Arena de Ciudad Real, al que han asistido 3.865 espectadores. EFE

