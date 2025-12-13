13-8. El Assolim Mataró sigue intratable y se asegura el pase a la siguiente ronda

Redacción deportes, 13 dic (EFE).- El Assolim Mataró, liderado por la calidad de la boya australiana Tilly Kearns, se ha deshecho del CN Terrasa con claridad (13-8) para asegurarse su pase a la siguiente ronda de la Liga de Campeones.

Las de Dani Ballart demostraron su potencial y prácticamente dejaron fuera de combate en Europa a las de Xavi Pérez, que resistieron hasta el descanso (6-5), pero que no pudieron hacer nada ante la velocidad de crucero de las de El Maresme.

El partido se decidió en el tercer cuarto, con tres goles de Kearns. Hasta entonces, el choque se había movido en diferencias mínimas, incluso las egarenses llegaron a dominar el marcador en el inicio (1-2).

Pero en el inicio del tercer cuarto, del 7-6 se pasó al 11-6, con un parcial 4-0 que decantó el encuentro. Solo la calidad de Pili Peña, de nuevo la mejor del Terrassa, y de Paula Prats impidió que la derrota fuera más amplia.

Al final ganaron las de Ballart, que suman cuatro victorias en cuatro partidos, y ya están en la siguiente ronda, después de que en el otro encuentro del grupo, el Astralpool Sanadell derrotara al Ekipe Orizzonte (11-8) y ya roce la clasificación. El Terrassa se queda sin opciones, con cuatro derrotas en otros tantos partidos.

Ficha técnica:

13 - Assolim Mataró: Mariona Terré; Clavería (-), Queralt Bertrán (-), Guiral (1), Morell (1), Roemer (2p), Cambray (1), Clara Espar (3), Avegno (1), López (-), Kearns (4), Rita Bertrán (-) y Gil (-).

8 - CN Terrassa: Nieto; Nicholson (1), Ciudad (-), Cuenda (-), Manso (-), Prats (3, 1p), Peña (2), Ten Broek (-), Szegedi (1), Cordovani (-), Fernández (1), Casado (-), Gutiérrez (-) y Carmona (ps).

Parciales: 3-3, 3-2, 5-2 y 2-1.

Árbitros: Nora Debreceni (HUN) y Theodora Michailidou (GRE). Eliminadas: Cuenda, Cordovani y Clara Cambray.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de la Liga de Campeones, grupo A, disputado en la piscina de El Sorrall.

