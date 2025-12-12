Temas del día de EFE Economía del viernes 12 de diciembre de 2025

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - La inflación se moderó una décima en noviembre, hasta el 3 % interanual, por el abaratamiento de la electricidad, mientras que los precios de los alimentos aumentaron cuatro décimas, hasta el 2,8 %, por la subida de aceites y grasas, leche, queso y huevos, según el cálculo definitivo publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

- Francia publica sus cifras definitivas de la inflación en noviembre.

SALARIO MÍNIMO

Madrid - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recibe este viernes el informe de la comisión asesora para el análisis del salario mínimo interprofesionaI (SMI), que planteará una subida del 3,1 % si sigue exento de tributación y del 4,7 % si paga IRPF.

TALGO VENTA

Madrid - La Junta Extraordinaria de Accionistas de Talgo debe ratificar este viernes la operación de entrada en el capital del consorcio liderado por Sidenor y de la SEPI, que pone fin a un proceso de casi dos años con varios candidatos en la operación de compra.

VIVIENDA DESAHUCIOS

Madrid - El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publica este viernes el dato de lanzamientos o desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias del tercer trimestre, procesos que se redujeron un 11,6 % entre abril y junio y en su mayoría, tres de cada cuatro, derivaron del impago del alquiler.

UE ECONOMÍA

Bruselas - Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) se reúnen este viernes en Bruselas para avanzar en el proceso de creación del euro digital, así como para buscar una solución que permita gravar desde el próximo año los paquetes de menos de 150 euros que llegan al territorio de los Veintisiete.

UE PESCA

Bruselas - Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) celebran este viernes una reunión en la que deben acordar las posibilidades de pesca para el año 2026, una negociación en la que España quiere realizar cambios a la propuesta planteada por la Comisión Europea (CE) al considerarla "inaceptable" y fuera de la realidad.

AUTOMOCIÓN SEAT

Barcelona - La automovilística Seat da un nuevo paso en su estrategia de electrificación con la inauguración de su nueva planta de ensamblaje de baterías en Martorell (Barcelona), un evento en el que participan el consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt, y el del grupo Volkswagen, Thomas Schäfer.

ITALIA HUELGA

Roma - Italia vive este viernes una jornada de huelga general convocada por el principal sindicato en protesta contra el proyecto de los Presupuestos Generales de 2026 del Gobierno de Giorgia Meloni.

MERCADOS COYUNTURA

Madrid - La bolsa española podría terminar su tercera semana consecutiva al alza con una subida superior al 1 % después de registrar máximos históricos tras el recorte de los tipos de interés en Estados Unidos.

AGENDA INFORMATIVA

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el Índice de Precios de Consumo de noviembre de 2025. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- SINIESTRALIDAD LABORAL.- El Ministerio de Trabajo publica la estadística de siniestralidad laboral relativa a octubre. (Texto) NURIA

09:00h.- Madrid.- ECONOMÍA ENVEJECIMIENTO.- La Fundación Mapfre presenta el informe "V mapa del talento senior", en un evento en el que participa la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Fundación Mapfre. Paseo Recoletos, 23. (Texto)

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA ALQUILER.- El INE publica el indice de referencia de arrendamientos de vivienda de noviembre. (Texto)

10:00h.- Madrid.- EJECUCIONES HIPOTECARIAS.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publica los datos de ejecuciones hipotecarias y concursos de acreedores correspondientes al tercer trimestre de 2025.

10:00h.- Madrid.- SALARIO MÍNIMO.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recibe el informe de la comisión asesora para el análisis del salario mínimo interprofesionaI (SMI). Castellana, 63 3ª planta. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- BCE FINANCIACIÓN.- El Banco de España publica los datos mensuales de financiación del Eurosistema a entidades de crédito que operan en España.

10:30h.- Barcelona.- AUTOMOCIÓN SEAT.- La automovilística Seat organiza un acto con motivo de la apertura oficial de la planta de ensamblaje de baterías. Instalaciones de Seat en Martorell. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Barcelona.- FIRA BARCELONA.- Fira de Barcelona hace balance de su actividad durante 2025 y avanza las previsiones para el próximo año. Fira de Barcelona - Recinto de Montjuïc. (Texto)

12:00h.- Madrid.- FINANZAS SOSTENIBILIDAD.- Finresp, el Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España, junto a sus asociaciones fundadoras -AEB, CECA, Inverco, Unacc y Unespa- celebrará una jornada destinada a analizar la huella del sector financiero en materia de sostenibilidad. Espacio28 Cecabank. C/ Caballero de Gracia, 28.

12:00h.- Madrid.- PLAN RECUPERACIÓN.- El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, y el de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ofrecen un briefing informativo para explicar la posición del partido sobre la nueva adenda del plan de recuperación. Génova, 13. (Texto)

12:00h.- Sevilla.- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preside el acto de homenaje del 47º aniversario de la promulgación de la Constitución Española y la entrega de los 'Premios Plaza de España 2025'. A las 11:30h atiende a los medios de comunicación. Fundación Cajasol.

13:00h.- Madrid.- TALGO JUNTA.- Talgo celebra una junta general extraordinaria de accionistas en primera convocatoria para aprobar su plan de financiación. Paseo del Tren Talgo, 2. Las Matas. (Texto)

Europa

Roma.- ITALIA HUELGA.- Italia vive una jornada de huelga general convocada por el principal sindicato en protesta contra el proyecto de los Presupuestos Generales de 2026 aprobado por el Gobierno de Giorgia Meloni. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00h.- Londres.- R.UNIDO PIB.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la cifra del PIB británico de noviembre. (Texto)

08:45h.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican las cifras definitivas de la inflación en noviembre.

09:00h.- Bruselas.- UE FINANZAS.- Reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. (Texto)

09:30h.- Bruselas.- UE PESCA.- Los ministros de Pesca de la UE se reúnen de nuevo este viernes en Bruselas para acordar las posibilidades de pesca de 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL SERVICIOS.- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento en octubre del sector servicios, que representa casi el 70 % de la economía del gigante latinoamericano. (Texto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadística de México difunde la actividad industrial de octubre tras una caída del 0,4 % en septiembre. (Texto)

Asia

40:00h.- Pekín.- CHINA ESPAÑA.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible español, Óscar Puente, se reúne con su homólogo chino, Liu Wei, en el marco de su visita oficial al gigante asiático, y posteriormente (10h) visita en Pekín el anillo de pruebas de la ferroviaria China Railway.

