Hoy es noticia en España (22:30 horas)

ACOSO SEXUAL
Sigue el goteo de acusaciones y dimisiones por acoso en el PSOE, que promete actuar
-Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE gallego, Silvia Fraga, tras el caso José Tomé
-El alcalde de Belalcázar (Córdoba) (PSOE) dimite por acusaciones de acoso de trabajadora
-El alcalde de Almussafes denunciado por acoso dice que todo es "falso" y que se defenderá
-El PSOE refuerza sus protocolos antiacoso tras pedir perdón por el caso Salazar y reúne de nuevo a sus responsables de Igualdad
-José Tomé, acusado de acoso, cesa de presidente de la Diputación de Lugo pero retiene su escaño
-El alcalde de Algeciras deja el grupo del PP en el Senado tras la denuncia de acoso sexual
GOBIERNO LEGISLATURA
Yolanda Díaz pide un "cambio profundo" en el equipo de Gobierno ante los casos de corrupción y de acoso sexual: "Toca actuar"
El Ejecutivo no se plantea la remodelación que reclama Yolanda Díaz y los partidos integrados en Sumar
El PP pide la comparecencia urgente de Sánchez sobre corrupción en el Congreso
El PNV ve al Gobierno "en 'shock'" y cree que habrá elecciones generales en 2026
LEIRE DÍEZ
La UCO acude a Correos, Hacienda y Transición Ecólógica para requerir documentación por la trama de Leire Diez
El Gobierno garantiza toda la colaboración a la UCO para "el esclarecimiento de la verdad"
ELECCIONES ARAGÓN
Aragón va a elecciones anticipadas, previsiblemente el 8 de febrero, al fracasar el último intento de pacto de Azcón con Vox
CIS BARÓMETRO
El CIS sigue dando ganador al PSOE con 9 puntos de ventaja sobre el PP en pleno estallido del caso Salazar
DANA JUSTICIA
La jueza de la dana acuerda citar a Feijóo como testigo a petición de un grupo de víctimas
El exjefe de gabinete de Mazón niega que enviara a Pradas órdenes del president el 29-O y la jueza rechaza imputarlo
CASO NEGREIRA
Laporta justifica los pagos por los informes de los Negreira y niega favores arbitrales
ESPAÑA INFLACIÓN
El IPC se modera una décima en noviembre, hasta el 3 por ciento, y los alimentos repuntan al 2,8 por ciento
UGT y CCOO urgen políticas que garanticen poder adquisitivo de los trabajadores y la CEOE prevé una moderación en 2026
SALARIO MÍNIMO
CCOO fija como "irrenunciable" que el SMI llegue al 60 por ciento de la media salarial en España
ESTATUTO SANIDAD
Sanidad consultará el lunes con los sindicatos si retira el estatuto marco como piden los consejeros del PP
Los sindicatos médicos destacan el éxito de la huelga y dicen que "la lucha no se detiene"
PESTE PORCINA
El gobierno catalán mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el origen del brote
TIEMPO BORRASCA
Protección Civil alerta por viento, oleaje y lluvias en Canarias y el suroeste peninsular
