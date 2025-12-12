Hoy es noticia en España (22:30 horas)

ACOSO SEXUAL

Sigue el goteo de acusaciones y dimisiones por acoso en el PSOE, que promete actuar

-Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE gallego, Silvia Fraga, tras el caso José Tomé

-El alcalde de Belalcázar (Córdoba) (PSOE) dimite por acusaciones de acoso de trabajadora

-El alcalde de Almussafes denunciado por acoso dice que todo es "falso" y que se defenderá

-El PSOE refuerza sus protocolos antiacoso tras pedir perdón por el caso Salazar y reúne de nuevo a sus responsables de Igualdad

-José Tomé, acusado de acoso, cesa de presidente de la Diputación de Lugo pero retiene su escaño

-El alcalde de Algeciras deja el grupo del PP en el Senado tras la denuncia de acoso sexual

GOBIERNO LEGISLATURA

Yolanda Díaz pide un "cambio profundo" en el equipo de Gobierno ante los casos de corrupción y de acoso sexual: "Toca actuar"

El Ejecutivo no se plantea la remodelación que reclama Yolanda Díaz y los partidos integrados en Sumar

El PP pide la comparecencia urgente de Sánchez sobre corrupción en el Congreso

El PNV ve al Gobierno "en 'shock'" y cree que habrá elecciones generales en 2026

LEIRE DÍEZ

La UCO acude a Correos, Hacienda y Transición Ecólógica para requerir documentación por la trama de Leire Diez

El Gobierno garantiza toda la colaboración a la UCO para "el esclarecimiento de la verdad"

ELECCIONES ARAGÓN

Aragón va a elecciones anticipadas, previsiblemente el 8 de febrero, al fracasar el último intento de pacto de Azcón con Vox

CIS BARÓMETRO

El CIS sigue dando ganador al PSOE con 9 puntos de ventaja sobre el PP en pleno estallido del caso Salazar

DANA JUSTICIA

La jueza de la dana acuerda citar a Feijóo como testigo a petición de un grupo de víctimas

El exjefe de gabinete de Mazón niega que enviara a Pradas órdenes del president el 29-O y la jueza rechaza imputarlo

CASO NEGREIRA

Laporta justifica los pagos por los informes de los Negreira y niega favores arbitrales

ESPAÑA INFLACIÓN

El IPC se modera una décima en noviembre, hasta el 3 por ciento, y los alimentos repuntan al 2,8 por ciento

UGT y CCOO urgen políticas que garanticen poder adquisitivo de los trabajadores y la CEOE prevé una moderación en 2026

SALARIO MÍNIMO

CCOO fija como "irrenunciable" que el SMI llegue al 60 por ciento de la media salarial en España

ESTATUTO SANIDAD

Sanidad consultará el lunes con los sindicatos si retira el estatuto marco como piden los consejeros del PP

Los sindicatos médicos destacan el éxito de la huelga y dicen que "la lucha no se detiene"

PESTE PORCINA

El gobierno catalán mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el origen del brote

TIEMPO BORRASCA

Protección Civil alerta por viento, oleaje y lluvias en Canarias y el suroeste peninsular

