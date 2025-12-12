Espana agencias

Hoy es noticia en España (22:30 horas)

Guardar

ACOSO SEXUAL

Sigue el goteo de acusaciones y dimisiones por acoso en el PSOE, que promete actuar

-Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE gallego, Silvia Fraga, tras el caso José Tomé

-El alcalde de Belalcázar (Córdoba) (PSOE) dimite por acusaciones de acoso de trabajadora

-El alcalde de Almussafes denunciado por acoso dice que todo es "falso" y que se defenderá

-El PSOE refuerza sus protocolos antiacoso tras pedir perdón por el caso Salazar y reúne de nuevo a sus responsables de Igualdad

-José Tomé, acusado de acoso, cesa de presidente de la Diputación de Lugo pero retiene su escaño

-El alcalde de Algeciras deja el grupo del PP en el Senado tras la denuncia de acoso sexual

GOBIERNO LEGISLATURA

Yolanda Díaz pide un "cambio profundo" en el equipo de Gobierno ante los casos de corrupción y de acoso sexual: "Toca actuar"

El Ejecutivo no se plantea la remodelación que reclama Yolanda Díaz y los partidos integrados en Sumar

El PP pide la comparecencia urgente de Sánchez sobre corrupción en el Congreso

El PNV ve al Gobierno "en 'shock'" y cree que habrá elecciones generales en 2026

LEIRE DÍEZ

La UCO acude a Correos, Hacienda y Transición Ecólógica para requerir documentación por la trama de Leire Diez

El Gobierno garantiza toda la colaboración a la UCO para "el esclarecimiento de la verdad"

ELECCIONES ARAGÓN

Aragón va a elecciones anticipadas, previsiblemente el 8 de febrero, al fracasar el último intento de pacto de Azcón con Vox

CIS BARÓMETRO

El CIS sigue dando ganador al PSOE con 9 puntos de ventaja sobre el PP en pleno estallido del caso Salazar

DANA JUSTICIA

La jueza de la dana acuerda citar a Feijóo como testigo a petición de un grupo de víctimas

El exjefe de gabinete de Mazón niega que enviara a Pradas órdenes del president el 29-O y la jueza rechaza imputarlo

CASO NEGREIRA

Laporta justifica los pagos por los informes de los Negreira y niega favores arbitrales

ESPAÑA INFLACIÓN

El IPC se modera una décima en noviembre, hasta el 3 por ciento, y los alimentos repuntan al 2,8 por ciento

UGT y CCOO urgen políticas que garanticen poder adquisitivo de los trabajadores y la CEOE prevé una moderación en 2026

SALARIO MÍNIMO

CCOO fija como "irrenunciable" que el SMI llegue al 60 por ciento de la media salarial en España

ESTATUTO SANIDAD

Sanidad consultará el lunes con los sindicatos si retira el estatuto marco como piden los consejeros del PP

Los sindicatos médicos destacan el éxito de la huelga y dicen que "la lucha no se detiene"

PESTE PORCINA

El gobierno catalán mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el origen del brote

TIEMPO BORRASCA

Protección Civil alerta por viento, oleaje y lluvias en Canarias y el suroeste peninsular

EFE

nac/fp

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La UCO realiza registros en empresas vinculadas a Servinabar y realiza una tercera detención en la trama Leire

El juez Antonio Piña tomará en las próximas horas una decisión clave sobre la situación legal de los últimos arrestados en el caso, que investiga irregularidades en adjudicación de contratos estatales vinculadas a una firma bajo sospecha

La UCO realiza registros en

El Congreso abrirá mañana sus puertas a los ciudadanos y festejará los 40 años de la entrada en la UE con una exposición

Los visitantes podrán explorar por primera vez archivos originales y documentos nunca antes mostrados que narran la transformación institucional de España tras su integración europea, acceder a áreas emblemáticas y descubrir hitos desconocidos del Parlamento durante las Jornadas de Puertas Abiertas

El Congreso abrirá mañana sus

La Guardia Civil realiza registros en empresas vinculadas a Servinabar en la investigación por la que fue detenida Leire

Agentes revisan oficinas en varias ciudades para obtener material probatorio sobre supuesta corrupción en adjudicaciones estatales vinculadas a Servinabar, presidida por Santos Cerdán, según orden de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, reporta Europa Press

La Guardia Civil realiza registros

Peramato toma posesión hoy como fiscal general ante el Supremo

Teresa Peramato asume la dirección del Ministerio Público en medio de fuertes cuestionamientos institucionales tras la condena de su antecesor, con el objetivo de restaurar la confianza, reforzar la legalidad y priorizar la lucha contra la violencia de género

Peramato toma posesión hoy como

El Senado interroga este jueves al empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en el 'caso Begoña Gómez'

Las pesquisas por posibles delitos vinculados al uso de fondos europeos toman impulso con la declaración de Barrabés ante una comisión especial del Senado, en medio de crecientes dudas sobre la gestión y adjudicación de contratos públicos relacionados con la UCM

El Senado interroga este jueves
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite la secretaria de Igualdad

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

Nueva denuncia de acoso sexual (y también laboral) en el PSOE contra el alcalde de Almussafes: el ‘Me too’ continúa

La Justicia rechaza el recurso de dos venezolanos que reclamaban la nacionalidad española por origen sefardí: “No basta con pertenecer a una familia de apellido frecuente en España”

Este es el momento de tu vida en el que deberías dejar de conducir, según un estudio

Las encuestas sobre las autonómicas del 21D en Extremadura: el PP sigue siendo el más votado, Vox da un salto, el PSOE se desploma y Podemos crece, pero poco

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Sebastián Ramírez, abogado: “A partir de 2026 todos los patinetes eléctricos tendrán que estar registrados y tener seguro”

La Unión Europea bloquea indefinidamente 210.000 millones de euros rusos con los que podría financiar la reparación de Ucrania

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

DEPORTES

Rafa Nadal pasa por quirófano:

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”