El IPC se modera una décima en noviembre, hasta el 3 %, y los alimentos repuntan al 2,8 %

Madrid, 12 dic (EFECOM).- El índice de precios de consumo (IPC) se moderó una décima en noviembre, hasta el 3 % interanual, por el abaratamiento de la electricidad, mientras que la inflación de los alimentos aumentó cuatro décimas, hasta el 2,8 %, por el encarecimiento de aceites y grasas, leche, queso y huevos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes los datos adelantados hace dos semanas, con la inflación subyacente (sin energía y alimentos frescos) en el 2,6 %, una décima más que en el mes anterior.

La moderación del IPC se debe, principalmente, al grupo de la vivienda, cuya tasa anual disminuyó 1,8 puntos, hasta el 5,7 %, debido a la bajada de los precios de la electricidad, frente a la subida en noviembre de 2024. EFECOM

