El alcalde de Belalcázar (Córdoba) (PSOE) dimite por acusaciones de acoso de trabajadora

Córdoba, 12 dic (EFE).- El alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández Rodríguez, ha comunicado a la dirección provincial del PSOE de Córdoba su decisión de renunciar a todos sus cargos tras las informaciones aparecidas sobre un presunto caso de acoso sexual.

El PSOE ha informado este viernes de la decisión del regidor belalcazeño por "las acusaciones de acoso ante una trabajadora municipal aparecidas en prensa".

La información, adelantada por 'ABC', recoge la existencia de unos mensajes de carácter sexual del regidor con una empleada municipal en el años 2023.

Fernández ha asegurado a EFE que se trata de unos mensajes privados de 2023 con una persona que no era trabajadora municipal, aunque no ha descartado que hubiera estado vinculada a algún programa: "Por el Ayuntamiento ha pasado mucha gente", ha señalado.

También ha afirmado que su compromiso siempre "ha sido con el Partido Socialista". "He intentado defender en la medida posible a las mujeres", ha subrayado.

En un comunicado hecho público esta tarde, Fernández explica que quiere "dejar claro que en ningún momento mis palabras y actitudes fueron de carácter acosador; reconozco que esas conversaciones fueron inapropiadas y no se ajustan al comportamiento que, como alcalde, debo demostrar en todo momento. Lamento profundamente el haber cometido este error de juicio".

Considera importante aclarar que "las conversaciones no fueron dirigidas a ninguna trabajadora o trabajador del Ayuntamiento, sino que fueron una conversación fuera de lugar, una falta de respeto a la que no le di la importancia que debería haber tenido en su momento".

Es por ello que "me duele ver que mis actos puedan haber causado confusión o malestar, y asumo toda la responsabilidad por ello".

También se dirige a los vecinos de la localidad a los que pide disculpas y a las personas "que se hayan sentido ofendidas por esta situación".

El hasta ahora regidor municipal justifica que "con este paso atrás, quiero permitir que el municipio de Belalcázar continúe con un liderazgo renovado y con la tranquilidad de que mi error no influirá en la labor de quienes seguirán al frente del Ayuntamiento".

Francisco Luis Fernández era alcalde de Belalcázar, una localidad de 3.000 habitantes de la comarca de Los Pedroches, desde 2015. EFE