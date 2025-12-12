Espana agencias

Aranceles a productos asiáticos reciben respaldo empresarial en México

Ciudad de México, 11 dic (EFECOM).- Organismos empresariales respaldaron este jueves los nuevos aranceles aprobados por el Congreso de México a mercancías provenientes de naciones con los que el país no tiene tratados comerciales, como China, y que le permitirá recaudar más de 70.000 millones de pesos (unos 3.804 millones de dólares) y proteger más de 350.000 empleos en 2026.

La reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, incrementa aranceles en sectores como acero, textil, automotriz, calzado, juguetes y muebles, ante la creciente entrada de productos asiáticos a precios considerados desleales.

De acuerdo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sin estas medidas “estarían en peligro, dentro de un año, 350.000 empleos”, debido a la sobrecapacidad global y a descuentos previstos de hasta 70 % en productos extranjeros.

Tras la aprobación legislativa, la Cámara Nacional del Acero (Canacero) celebró la aprobación de la reforma, al reconocer que la industria enfrenta una caída del 50 % en sus exportaciones a Estados Unidos desde la imposición de aranceles de la sección 232, además de niveles mínimos de producción y consumo.

Los cambios “representan un avance fundamental para hacer frente a la crisis que enfrenta el sector, al ser una herramienta que fortalece la producción nacional, promueve la sustitución de importaciones e impulsa el contenido nacional, objetivos estratégicos trazados en el Plan México”.

En tanto, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) destacó que la actualización arancelaria es clave para “evitar distorsiones de mercado mediante condiciones de competencia efectiva” y fortalecer la producción nacional.

La entidad reiteró su compromiso de colaborar con el Gobierno para impulsar la manufactura establecida en México.

Aparte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) afirmó que las modificaciones surgen de un “diálogo constructivo, permanente y abierto” con autoridades y legisladores, y representan “un paso importante para robustecer la industria nacional mediante una política industrial activa”.

La organización sostuvo que los cambios permitirán consolidar cadenas productivas estratégicas, reducir la dependencia de importaciones y promover un entorno económico más sólido.

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex) subrayó que el incremento de aranceles permitirá enfrentar prácticas de subvaluación y comercio desleal que han afectado al sector, el cual suma 11 trimestres negativos en su PIB manufacturero.

La medida, añadió el organismo, ayudará a preservar empleos, frenar la pérdida de competitividad y promover la sustitución de importaciones, en línea con los objetivos del llamado Plan México.

El secretario Ebrard aclaró que la medida no está dirigida a un país específico, sino a fracciones arancelarias donde se identificaron distorsiones en precios.

Señaló que la estimación de ingresos por aranceles supera los 70.000 millones de pesos (unos 3.804 millones de dólares) y que el impacto inflacionario sería acotado, de alrededor de 0,2 % anual.

Asimismo, aseguró que la reforma fue ajustada para evitar afectar insumos que México no produce y garantizar que el incremento recaiga principalmente sobre productos terminados.

Los organismos empresariales coincidieron en que los cambios permitirán fortalecer la industria nacional, avanzar hacia una integración regional más equilibrada y elevar la competitividad del país ante el entorno global. EFE

