Gerard Encuentra: “Txus se ha dirigido a mi provocando y faltando el respeto"

La Laguna, 7 dic (EFE).- El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, se mostró molesto con la situación que se vivió al final del tercer cuarto tras la descalificación del técnico del La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, y dijo que se dirigió hacia él "provocando y faltando al respeto”.

“A Txus no le he dicho nada en todo el partido y solo he hecho mi trabajo”, afirmó el entrenador del Lleida, quien consideró que su actitud en el partido fue "excelente y no todos pueden decir lo mismo hoy”.

Sobre el partido, Encuentra, admitió que salieron “muy fríos, pero poco a poco nos hemos conectado y creo que hemos hecho un buen baloncesto”.

“En ataque hemos movido bien el balón y ellos han vivido de situaciones individuales en un partido muy igualado y al final el resultado se ha decidido por detalles”, añadió. EFE

1010081