Bendodo pide a Puente no engañar con los contratos aportados por Aldama: "Hablamos de los modificados que firmó Ábalos"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha pedido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible que "no engañe" y que "no le tome el pelo" a los ciudadanos en relación con los contratos presentados por el comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, al Tribunal Supremo.

El ministro analizó en un hilo de X los siete contratos sobre adjudicaciones de carreteras que el empresario entregó al juez y ha afirmado que dos no se licitaron y solo uno fue con José Luis Ábalos como ministro pero "no se ha observado nada irregular en el expediente de contratación".

En respuesta a este hilo, Bendodo ha pedido a Puente que no les engañe, ya que no se está hablando de los contratos iniciales, sino de las modificaciones, "que sí las firmó Ábalos", según ha explicado en declaraciones a la prensa este sábado desde Logroño.

"Que no nos engañe. No estamos hablando de los contratos iniciales, estamos hablando de los modificados de los contratos, que sí son los que firmó Ábalos. Que no le tome el pelo a la gente", ha subrayado.

Además, le ha pedido que no se desvíe de su manera actual de entender la política. "No se lo voy a criticar, al revés. Sí le critico lo que hacía anteriormente, que parecía un macarra", ha concluido Bendodo.