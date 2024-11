Megertu Alemu: “Mi objetivo es el récord de Amane Beriso”

Valencia, 29 nov (EFE).- La atleta etíope Megertu Alemu, cuya mejor marca es 2:16:34, expresó este viernes en la rueda de prensa del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich que su objetivo este domingo es el récord de la prueba de Amane Beriso (2:14:58).

“Mi preparación es muy buena, he hecho un gran entrenamiento y puedo ganar la carrera. Estoy aquí no solo para ganar, si no para mejorar mi tiempo”, dijo Alemu, en la rueda de prensa oficial.

Mientras, la ugandesa Stella Chesang (2:20:23) expresó que sus expectativas están en mejorar su marca y ser la primera mujer en Uganda en bajar de 2:20 y la estadounidense Sara Hall (2:20:32), que correrá su cuarto maratón del año, dijo que le gustaría que el de Valencia sea su maratón "más rápido del año".

“Me encantan las carreras y creo que es una gran forma de mejorar. Cometo algunos errores en Chicago y quiero corregirlos. Estoy muy emocionada. Mi cuerpo está bastante acostumbrado y soy capaz. Mí entrenamiento ha ido mejor que para el último maratón. Valencia es un lugar mágico en el que pasan cosas mágicas”, finalizó. EFE

