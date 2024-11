Forcadell no cree que Junqueras pueda "hacer remontar" ERC y le ve responsable de la 'estructura B'

La expresidenta del Parlament y militante de ERC, Carme Forcadell, ha opinado que no cree que el expresidente del partido Oriol Junqueras, que opta a la reelección en el congreso que se celebra este sábado, sea capaz de "hacer remontar" la formación y ha considerado que es responsable de la 'estructura B'.

"Un presidente a veces es responsable aunque sea por omisión, como yo. Me siento responsable porque estaba en la ejecutiva cuando todo pasó, aunque no me enterase", ha sostenido en una entrevista de este miércoles en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

De todos modos, ha afirmado que pese a que no crea que Junqueras pueda recuperar la fuerza de ERC, el partido no debería "prescindir de nadie" ya que todo el mundo suma y es importante, en sus palabras.

Respecto al proceso congresual de ERC, que culmina este sábado, ha hecho un llamamiento a renovar la formación para recuperar los votos perdidos en las últimas elecciones: "La gente no confía en nosotros, alguna cosa hicimos mal y, por tanto, creo que hace falta cambiar la estrategia y hace falta cambiar los liderazgos".

Al preguntársele por las diferentes candidaturas a liderar el partido, ha admitido que le gustó mucho Helena Solà (Foc Nou) en el debate celebrado el domingo, si bien prevé votar a Xavier Godàs (Nova Esquerra Nacional) este sábado.