Manolo González: "La imagen ha sido un auténtico desastre"

Girona, 23 nov (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha lamentado después de la goleada de este sábado en el Estadi de Montilivi (4-1) que "la imagen ha sido un auténtico desastre" y que su equipo no compitió "con la intensidad adecuada" y el Girona fue "muy superior".

El técnico blanquiazul ha pedido "disculpas" a la afición, aunque ha añadido que no cree "mucho en ellas porque no valen para nada" y ha reconocido que acabó el partido "muy jodido", "fastidiado" y "tocado" y también "con mucha rabia". Ha admitido que no saca "nada" positivo del partido porque "es un desastre" y "a la gente no se la puede mentir ni se le pueden contar cuentos chinos porque no es ciega".

"Si en partidos de este nivel de once jugadores fallan dos ya tienes un problema, si no eres el Barça o el Madrid. Tú no puedes tener dos jugadores que no estén al nivel que toca y hoy no han sido dos, sino que han sido muchos más", ha argumentado Manolo González después de aceptar que el Girona, igual que antes el Athletic Club, pasó "por encima" del Espanyol.

También ha reclamado acabar los partidos "al menos con la cabeza alta" y ha dicho que "si tú no igualas la calidad del rival con tu predisposición o con la manera de competir es muy difícil".

"Puedes gana o perder porque son cosas del juego, pero lo que marca es la forma de perder y esto no puede ser", ha argumentado el entrenador.

Manolo González, además, ha reconocido que la posibilidad de ser destituido no es lo que más le preocupa porque no depende de él y porque lo que más le preocupa es "dar la vuelta a la situación y que el equipo vuelva a mostrar sus señas de identidad". "Será difícil, pero hay que echarle todo lo que tenemos para sacarlo", ha añadido. EFE

asm/jl