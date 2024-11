El Efesé persigue su primer triunfo en casa y el Huesca poner fin a su racha sin victorias

Cartagena/Huesca, 16 nov (EFE).- El Cartagena, colista de LaLiga Hypermotion y que ya está a siete puntos de la permanencia, tratará de lograr su primera victoria del curso en Cartagonova e imponerse a un Huesca que pretende seguir en la zona media-alta de la tabla, para lo que intentará lograr su primer triunfo después de cinco encuentros sin conseguirlo.

El encuentro lo afrontará el cuadro entrenado por Alejandro Castro "Jandro" en una situación delicada y es que el Efesé encadena siete partidos sin ganar, en los que sólo sumó un punto, el logrado con el 0-0 frente al Elche.

Ese empate supone a día de hoy el único punto que los blanquinegros obtuvieron en casa y su bagaje como local es de un empate y cinco derrotas con sólo tres goles marcados y ocho encajados. Sin duda que su debilidad cuando juega en el Cartagonova es palpable y ha motivado que la afición cada vez acuda en menor número a ver lo que hace su equipo, que ve a lo lejos al Cádiz, conjunto que como decimoctavo clasificado marca la línea de la salvación con 14 puntos.

Enfrente en esta ocasión estará un Huesca que ocupa la undécima posición con 19, a tres de la zona de promoción de ascenso a Primera División y siete por encima de los puestos que condenan a la Primera RFEF.

"Es un rival duro, que defiende bien y que a balón parado lleva marcados 12 goles y en eso hemos trabajado. Tenemos claros cuáles son sus puntos fuertes y tenemos que neutralizarlos y atacar sus debilidades", comentó Jandro al referirse al cuadro altoaragonés.

"Tenemos que competir bien y ser efectivos en las dos áreas, que es lo que nos está fallando", añadió.

Para este choque se mantienen las bajas de los lesionados que hay en la plantilla -los defensas Gonzalo Verdú y Martín Aguirregabiria y el mediapunta Luis Muñoz- y a esas ausencias se unen las de otros dos zagueros como Nikola Sipcic y Andrija Vukcevic, ambos citados con la selección de Montenegro.

"El equipo está entrenando muy bien y con buenas sensaciones. Los que tenemos a disposición son buenos y sé que competirán bien. Estaríamos mejor si nos encontráramos en otra dinámica pero esto es lo que nos está tocando y esperamos cambiarlo y revertir la situación, algo que se hace ganando, que es lo que nos hace falta sobre todo a nivel mental para salir de esta negatividad", reconoció Jandro, quien mostró públicamente un deseo por ahora no atendido: "La Liga en la Segunda División debería parar como la de Primera cuando haya partidos internacionales de selecciones".

Obviamente el once estará condicionado por las bajas y es posible que el central Kiko Olivas, a quien su técnico este sábado daba como duda, aparezca en el eje de la zaga. El que es seguro que esté en el once es el portero Pablo Campos, el mejor de un equipo que es el más goleado de la categoría, con 25 tantos en contra, lo cual ya es un dato que habla del nivel global del Cartagena.

El cancerbero valenciano, quien arrastraba unas molestias que llevaron a la RFEF a liberarle de los dos partidos amistosos que afrontaría con la selección española sub-21, superó las mismas y entrenó sin problemas. "Pablo está para jugar", indicó el preparador blanquinegro.

El asturiano también hizo alusión en la rueda de prensa ofrecida al hecho de que los delanteros de la plantilla aún no hayan visto puerta después de 14 jornadas. "No están contentos, a mí me encantaría que marcasen y a ellos más que a mí pero las ocasiones las están teniendo y les veo bien. Estoy tranquilo porque sé que esos goles van a llegar y confío en ellos", indicó el técnico, quien podría situar a Alfredo Ortuño en la punta del ataque en el lugar que viene ocupando normalmente el uruguayo Gastón Valles.

El Huesca de Antonio Hidalgo intentará cortar la sequía de victorias que atraviesa pues no gana desde el pasado 4 de octubre en que derrotó al Cádiz en El Alcoraz, ya que en los siguientes cinco encuentros ha empatado cuatro veces y perdido en otra.

Para el partido ante el conjunto cartagenero serán baja por encontrarse con su selección el extremo Patrick Soko, convocado por Camerún, y el delantero centro Ayman Arguigue, llamado por la selección sub-20 de Marruecos.

También estará ausente el extremo Hugo Vallejo, que fue operado la pasada semana de menisco en su rodilla derecha e igualmente por lesión Jordi Martín, que ya no pudo jugar ante el Zaragoza por problemas físicos.

Por contra, Hidalgo recupera a Diego González, que cumplió un partido de sanción contra el Real Zaragoza.

La carga de partidos que tendrá en las próximas fechas el equipo oscense, tanto por disputar una jornada entre semana como por tener que jugar el partido aplazado contra el Eldense, podría hacer que el entrenador del Huesca hiciera rotaciones para no cargar a los jugadores.

A pesar del buen partido de los altoaragoneses en el derbi ante el Zaragoza, Antonio Hidalgo podría realizar cambios, algo habitual en su forma de trabajar. Estos podrían afectar a todas las líneas excepto a la portería ya que Dani Jiménez es intocable para el entrenador del conjunto azulgrana.

Diego González entraría en el centro de la defensa por Rubén Pulido mientras que Sergi Enrich, que no pudo jugar contra el Real Zaragoza por la 'cláusula del miedo' del conjunto maño, podría volver a la titularidad en detrimento de Iker Unzueta.

- Alineaciones probables:

Cartagena: Pablo Campos; Jorge Moreno, Pedro Alcalá, Kiko Olivas, Ríos Reina; Musto, Sergio Guerrero, Cédric, Jairo; Escriche y Alfredo Ortuño.

Huesca: Dani Jiménez; Abad, Loureiro, Jorge Pulido, Diego González, Vilarrasa; Sielva, Javi Pérez, Javi Hernández; Gerard Valentín y Sergi Enrich.

Árbitro: Eder Mallo Fernández (Comité Castellano-leonés).

Campo: Cartagonova

Hora: 18.30. EFE

