PSOE C-LM defiende la gestión del Gobierno de Page ante la DANA y critica al PP "por aprovecharse de la catástrofe"

El diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Fernando Mora ha defendido la gestión de la DANA, por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, y la coordinación y cooperación entre todas las instituciones públicas, y ha criticado al PP por "aprovecharse" de la catástrofe para hacer política.

En rueda de prensa, ha recordado que "nadie ha cuestionado la actuación del Gobierno de Castilla-La Mancha en una crisis tan dura como la que han padecido los pueblos de Castilla-La Mancha, fundamentalmente Letur y Mira", sino todo lo contrario, las actuaciones reconocidas dentro y fuera de Castilla-La Mancha.

Mora ha destacado las ayudas que Castilla-La Mancha ha puesto en marcha desde el inicio, y ahora yendo al Comité de las Regiones, el próximo 20 y 21 de noviembre, para ampliarlas y hacer frente a los efectos de la DANA, así como la necesidad de disponer de otros fondos de la Unión Europea para destinarlos a esta crisis climática, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Con ello, Mora ha lamentado que al PP le moleste que las Cortes de Castilla-La Mancha "reconozcan lo que reconoce la sociedad entera" y ha manifestado que "duele mucho" que haya partidos políticos que "no están a la altura, no solamente porque no reconozcan la labor del Gobierno regional, sino porque, al final, tratan de aprovecharse de determinadas circunstancias para hacer política de partido, para hacer partidismo".

Ha trasladado que retirar la enmienda a la totalidad a los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2025, "hubiera sido un gesto" por parte del PP, en momentos complicados y difíciles.

"El Partido Socialista en la Comunidad Valenciana ha anunciado que va a apoyar los presupuestos del Govern. Y en Castilla y León, la abstención del Partido Socialista va a facilitar que el PP, que se ha quedado en minoría porque Vox le retiró su apoyo, pueda sacar adelante los presupuestos. Luego, son diferentes concepciones de la manera de hacer política", ha recordado para concluir.