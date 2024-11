Calpe, Xàbia y Dénia suspenden las actividades educativas y deportivas por la dana

Alicante, 12 nov (EFE).- El Centro de Coordinación Municipal de Emergencias de Calpe ha decidido suspender las clases y las actividades deportivas ante "la activación de la alerta naranja por fuertes lluvias", y los ayuntamientos de Xábia y Dénia, también en Alicante, han suspendido las actividades educativas, deportivas y culturales la tarde de hoy y todo el día de mañana.

Además, la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha informado de que, "ante el nivel de alerta previsto para mañana 13 de noviembre de 2024, ha decidido suspender las clases y las actividades en el campus de Altea" y ha precisado que, "por el momento, todas las actividades se celebrarán mañana con normalidad en el resto de campus: Sant Joan d'Alacant, Elche y Orihuela". Igualmente, el municipio alicantino de Ondara ha cancelado las clases mañana.

El consistorio de Calpe ha informado en su perfil de Facebook de que, "según evolucione este episodio de fuertes precipitaciones, se podrán adoptar nuevas medidas que pueden implicar la suspensión de otras actividades" y ha avanzado que las anunciará a la ciudadanía a través de sus redes sociales.

También ha recomendado "mucha prudencia" y evitar realizar "desplazamientos innecesarios, así como el tránsito en áreas próximas a barrancos, zonas bajas y a la línea de costa".

Por su parte, el Ayuntamiento de Xàbia ha comunicado en redes socialies la suspensión de las actividades educativas, deportivas y culturales la tarde de hoy y todo el día de mañana miércoles.

Ha señalado que, "ante la alerta naranja, es importante informar" de que "la situación no es de gran peligro, pero, desde un punto de vista preventivo", se han adoptado las medidas antes citadas y ha confirmado que seguirán "actualizando la información conforme evolucione el tiempo".

Igualmente, ha aconsejado no aparcar cerca de las riberas del río, no mover los vehículos en zonas inundadas una vez haya comenzado a llover, no transitar por cauces de barrancos secos o zonas inundables, evitar desplazamientos y, en la medida de lo posible, aplicar el teletrabajo.

Además, ha pedido "estar atentos al tiempo" y "seguir las indicaciones a través de los canales oficiales".

Mientras, el Ayuntamiento de Dénia ha suspendido las clases en colegios e institutos de esta ciudad y la zonas de la Xara y Jesús Pobre esta tarde y durante toda la jornada escolar del miércoles.

Además, ha anunciado, durante el mismo periodo se suspenden todas las actividades deportivas, educativas y culturales. De igual manera, las instalaciones deportivas de este municipio estarán cerradas. EFE