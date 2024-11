Chus Mateo: "No fuimos capaces de hacer una buena defensa en el uno contra uno"

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, lamentó la derrota sufrida por su equipo en Milán durante la séptima jornada de la Euroliga y consideró que el principal problema de los suyos estuvo en la defensa del uno contra uno.

"El problema fue que no fuimos capaces de hacer una buena defensa en el uno contra uno, Mannion y Dimitrijevic entraron muchas veces en la pintura con facilidad y no pudimos ser lo suficientemente consistentes para frenar esas situaciones. No fue nuestro mejor partido en defensa, especialmente en el uno contra uno. Nos superaron muchas veces y necesitamos mejorar eso.", comentó en rueda de prensa.

Asimismo cree que al equipo le faltó energía: "Probablemente nuestra energía no estaba a tope hoy y desde el principio vimos que nuestras piernas no se movían con la misma velocidad que necesitábamos para afrontar este duelo. Estuvimos muy ansiosos por volver al partido y a veces realizamos algunos tiros que no pudimos anotar, no tiramos bien hoy con los jugadores exteriores". EFE