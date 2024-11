Compromís y Podemos exigen apartar a Mazón del mando de la crisis y su dimisión

Madrid, 5 nov (EFE).- Compromís y Podemos han exigido apartar al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, del mando de la respuesta a la crisis causada por la dana, así como su dimisión, por su incapacidad e incompetencia.

Así lo ha señalado la diputada de Compromís en el Congreso de los Diputados, Águeda Micó, que este martes ha alertado que Mazón "no ha sabido ni dar ayudas, ni gestionar las ayudas, ni coordinar la situación de emergencia".

"Una persona incompetente no puede estar al frente de la reconstrucción. Mazón no puede dirigir la reconstrucción de la zona afectada porque es una persona incapaz, no sabe gestionar una crisis", ha alertado.

También ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por esperar a que el Gobierno de la Generalitat le pidiera "toda la ayuda", y ha exigido que los recursos lleguen ya a la población, ya sea "decretando un estado de emergencia, un estado de alarma o llamando a los cascos azules de la ONU".

"Si eran conscientes todos de la situación que estaba pasando deberían de dejarse de ver quién tiene la competencia y poner todos los recursos a disposición de la zona afectada", ha apuntado.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna, que ha calificado la gestión de Mazón de "absolutamente negligente, cuando no homicida".

"Hay responsabilidades políticas que en algún momento se van a tener que depurar. Por eso nosotros pensamos que Mazón habría tenido que dimitir anoche", ha recalcado.

Asimismo, desde Podemos también abogan por decretar un estado de alarma para que haya un mando único que "consiguiera crear una cadena de mando más clara y eficaz".

"Lo que pide la gente es más Estado, más presencia de los servicios públicos y no más líos entre unas administraciones y otras", han subrayado los morados. EFE