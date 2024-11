El TC reconoce el derecho de una mujer a entrar en una hermandad que solo aceptaba hombres

Santa Cruz de Tenerife, 4 nov (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) ha reconocido el derecho de una mujer a formar parte de la Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna (Tenerife), una asociación religiosa que solo aceptaba a hombres y que, hasta ahora, contaba con el aval del Tribunal Supremo a sus normas de admisión.

En una sentencia dada a conocer este lunes, el Constitucional estima el recurso presentado por María Teresita Laborda Sanz, quien en su momento ya había ganado esta batalla legal tanto en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz de Tenerife como la Audiencia Provincial, que dictaron sendas sentencias en las que reconocieron su derecho a incorporarse a esa asociación religiosa.

Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó ambos fallos en casación, ya que los magistrados de la Sala de lo Civil consideraron que no se vulneraba el derecho de la recurrente a la no discriminación por razón de género, ni su derecho de asociación, porque, siendo religiosos los fines de la Esclavitud, esta no ostentaba una posición de dominio en los ámbitos económico, profesional o laboral.

Por ello -razonaba el Supremo en la sentencia ahora corregida por el Constitucional-, ningún perjuicio se le podía ocasionar a la mujer a la que no dejaban ingresar en la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, que podía crear una nueva asociación religiosa con los mismos fines. EFE