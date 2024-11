Cantabria no apreció "mucha intención" de celebrar la Conferencia de Presidentes durante el comité preparatorio

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha señalado este lunes que durante el comité preparatorio de la Conferencia de Presidentes --que tuvo lugar el 28 de octubre en la sede del Ministerio de Política Territorial-- no apreció "mucha intención" de que ésta se celebre.

Así lo ha dicho a preguntas de la prensa sobre la posibilidad de que la emergencia sufrida a consecuencia de la DANA pueda retrasar la celebración de dicha conferencia que, según se indicó en el comité, tendrá lugar en Cantabria antes del 20 de diciembre.

"No sé si servirá para seguir retrasándola", se ha cuestionado la consejera, quien ha apuntado que "yo que he estado en ese comité preparatorio, puedo asegurar que creo que no había mucha intención de celebrar esa Conferencia de Presidentes".

Además, ha aclarado que, como representante de la comunidad autónoma anfitriona, "yo no sabía cuándo era la fecha". "Fui a Madrid y me volví sin fecha y sin lugar, sin ninguna de las dos cosas", ha sentenciado.