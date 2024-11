Desbordamientos de barrancos en Valderrobres (Teruel) y el agua entra en varias casas

Teruel, 31 oct (EFE).- El alcalde de Valderrobres (Teruel), Carlos Boné, ha explicado a EFE que en la localidad han comenzado a desbordarse barrancos, el agua ha empezado a entrar en algunas viviendas, está creciendo el río y se ha cortado la carretera de acceso a la localidad por desprendimientos.

El desplazamiento de la dana hacia el este y noreste de la provincia de Teruel deja desde esta mañana tormentas intensas en varias localidades de la zona, como en Valderrobres, donde ya se sufren los efectos del temporal.

Boné ha lamentado que "llueve sobre mojado" y ha mostrado su preocupación ante la situación actual del municipio, en la comarca del Matarraña.

El alcalde ha explicado que desde el viernes han caído en torno a los 180 litros y con las tormentas de este jueves ya empieza a haber problemas porque los desagües “no dan más de si”.

Es precisamente la crecida del río lo que más preocupa a Boné, por lo que ha pedido que la gente tenga “responsabilidad y mucha precaución”.

Asimismo, ha solicitado a los vecinos que, si no es necesario, “cuanto menos utilicen los vehículos, mejor”, no vayan por las postas y no se acerquen a los cauces del río. EFE

