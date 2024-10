Cándido Méndez cree que la "sinfonía" del Gobierno ya no suena igual tras dimitir Errejón

Madrid, 27 oct (EFE).- El exsecretario general de UGT, Cándido Méndez, ha considerado este domingo que la “sinfonía social” del Gobierno de España “ya no suena igual” después de la dimisión del exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, tras las denuncias por comportamientos machistas y los presuntos casos de corrupción relacionados con el Ejecutivo.

Lo ha dicho a preguntas de los periodistas antes de participar en unas jornadas organizadas por el partido Izquierda Española en Madrid, desde donde ha opinado que, pese a que desconoce el alcance de las “consecuencias” que tendrán estas dos cuestiones sobre el futuro de la legislatura, éstas no serán “positivas”.

Méndez, histórico militante socialista, ha empleado una metáfora al indicar que “las dos cuerdas más importantes” de la “guitarra española” que es el Ejecutivo “se han roto”, es decir, la lucha contra la corrupción y la lucha por el feminismo y la igualdad entre hombres y mujeres, que constituyen “las señas de identidad del Gobierno actual”.

“La sinfonía social que el Gobierno pretende trasladar para acercarse a la ciudadanía, los jóvenes y las mujeres ya no suena igual, y las consecuencias no sé cuáles pueden ser, pero no creo que sean consecuencias positivas”, ha comentado.

Preguntado sobre la reducción de la jornada laboral, el exsecretario general de UGT, que ha defendido la propuesta, ha abogado por buscar un acuerdo con la patronal.

“Es un objetivo que yo comparto, que es bueno, que a mi juicio no es cierto que la reducción de la jornada pueda perjudicar el reto para mejorar la productividad de la economía española, pero creo que el procedimiento que está utilizando el Ministerio (de Trabajo) no es el adecuado”, ha agregado. EFE

