Ibon Navarro: "El Barça es un equipo muy sólido, con las ideas claras"

Málaga, 25 oct (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, ha afirmado que el Barça, rival este domingo en el Palacio Martín Carpena en la quinta jornada de la Liga Endesa, es "muy sólido, con las ideas claras, con referentes claros" y que ha recuperado a muchos jugadores como "Darío Brizuela, que es el mejor exponente".

"Las prestaciones de Willy Hernángomez son mucho mejores delante y atrás y han sumado el mejor jugador 'clutch' (últimos minutos de partidos igualados) seguramente de Europa, Kevin Punter", dijo el entrenador vitoriano en una rueda de prensa, en la que añadió del adversario que "los roles se deben reajustar con algo de tiempo tras la lesión de Nico Laprovittola".

Ibon Navarro incidió en que el juego del Barça "está siendo más o menos brillante, pero sólido", porque "los minutos en que está bien da gusto verlos", y recordó que "sacar un partido como el de Belgrado habla muy bien de ellos".

"Ya jugamos un partido contra un equipo de Euroliga como el Madrid y las circunstancias no son muy diferentes con el Barcelona. Están muy bien, el juego y el estilo de Joan Peñarroya facilita que los equipos se cohesionen rápido dentro y fuera", subrayó.

"No nos valen quince o veinte minutos buenos. Vamos a tener que aguantar rachas de anotación, meten mucho en poco tiempo, quieren correr y nuestro ritmo les va hasta bien, aunque tampoco creo que tengamos que aprobar exámenes a estas alturas", dijo el preparador de la formación malagueña.

Sobre el escolta ex de Unicaja Darío Brizuela y el recibimiento que le puede dispensar la afición en el Martín Carpena, admitió que no sabe cómo será, aunque supone y espera que "bien", porque "no sería justo olvidar lo que Darío hizo por equipo en su día".

"Un jugador muy especial y una persona todavía más especial. Espero que se le siga recordando como un jugador que hizo muchos esfuerzos y sacrificios por este club", insistió Ibon Navarro pese a que los aficionados no estuvieron muy conformes en su día con la manera en la que se fue Brizuela. EFE

