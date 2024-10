Alberto Durán, nuevo presidente del Comité Paralímpico Español

Madrid, 24 oct (EFE).- Alberto Durán, hasta el momento vicepresidente del Comité Paralímpico Español, se convirtió este jueves en el máximo dirigente de la entidad tras la Asamblea General celebrada en el Consejo Superior de Deportes, en la que recibió el respaldo mayoritario con 29 votos a favor y una abstención.

Durán (Ferrol, 1969), con discapacidad visual y afiliado a la ONCE, se incorporó al Comité Paralímpico Español en enero de 2017 como vocal de su Comité Ejecutivo y el 11 de noviembre de 2020 fue designado vicepresidente primero de la entidad. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y Máster en Economía y Dirección de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE).

El nuevo presidente del CPE compatibilizará su cargo con sus actuales responsabilidades en el Grupo Social ONCE, que son las del vicepresidente primero del Consejo General, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, vicepresidente de ILUNION (Grupo de empresas sociales de la ONCE) y presidente de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL).

"Asumo este nuevo reto con un legado magnífico. La base es la reputación que tenemos. Llega una etapa ilusionante, de mucha responsabilidad, para conseguir una sociedad mejor. El deporte paralímpico es un abrelatas de mentes cerradas y es importante para la sociedad. Detrás de cada deportista hay una historia que merece ser contada", dijo Durán, tras la celebración de la Asamblea.

El equipo de gobierno del CPE también queda conformado como vicepresidente primero por Enrique Álvarez, presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física; como vicepresidente segundo Marcos Herrero, presidente de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual; y tercero Ángel Luis Gómez, presidente de la Federación Española de Deportes para Ciegos.

Miguel Sagarra continúa como secretario general una legislatura una semana más y Julián Rebollo, presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, renueva su cargo de tesorero.

Alberto Durán sustituye en la presidencia a Miguel Carballeda, al frente de la entidad desde 2004. Durante sus veinte años el cambio y el crecimiento experimentado por el movimiento paralímpico en este tiempo ha sido exponencial, tanto a nivel deportivo como social y mediático con hitos como la creación del Plan ADOP, la mayor visibilidad del deporte de personas con discapacidad en todos los ámbitos o la reciente equiparación en los premios por medalla de los deportistas con los olímpicos.

"Me voy muy agradecido y encantado. Digo adiós, doy un paso al lado, porque llevo veinte años y hay que dar paso a gente nueva con nuevas ideas. Creo firmemente en la renovación de los organismos deportivos. Hemos cambiado mucho en dos décadas pero lo mejor está por venir", dijo Carballeda. EFE