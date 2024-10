Sanidad avisa al PP que hará cumplir la ley del aborto, "libre, seguro y en la pública"

Madrid, 22 oct (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido al PP que cumplirá y hará cumplir la ley del aborto y garantizar que no haya que irse "ni a Londres, ni a la privada ni a 200 kilómetros: el aborto libre, seguro y en la sanidad pública", ha avisado.

Así ha respondido en el pleno de la Cámara Alta a la senadora Carla Antonelli, quien ha censurado el incumplimiento de la ley del aborto, reformada el año pasado para garantizar su práctica en la sanidad pública, y que sin embargo solo practicó menos del 20 % de las interrupciones voluntarias de embarazo (IVE).

En las comunidades gobernadas por el PP, como la de Madrid, solo el 0,36 % de los abortos se hicieron en el Sistema Nacional de Salud (SNS), ha proseguido la senadora.

"Por eso el registro de objetores de conciencia es necesario para asegurar que es una decisión absolutamente individual y no una orden de los jefes de servicio de ciertos hospitales plegados a creencias ultrarreligiosas en un país aconfesional que nos quieren poner de rodillas y rezando los rosarios", ha criticado la senadora, cuyo partido, Más Madrid, ha presentado hoy en el Senado 5.500 firmadas para frenar la cumbre antiabortista.

A este respecto, la titular de Sanidad ha recordado que su departamento está culminando el protocolo del registro estatal de objetores, que solo tienen cinco comunidades; del resto, "no sabemos si es porque no se han leído la ley, porque no saben leer, porque se la leyeron y no se enteraron o sencillamente porque no les gusta cumplirla", ha lamentado García.

"Son muchos años desde que la sociedad ya ha aceptado el aborto como uno de los derechos de las mujeres", progresistas o no. "Dejen de acosarnos, dejen de fiscalizarnos, dejen de perseguirnos, dejen de poner nuestros cuerpos y nuestras vidas al servicio de sus filias mediáticas, porque el movimiento feminista siempre va a estar enfrente", ha advertido la ministra al PP.

Y el Ministerio "va a cumplir la ley y va a hacer también que se cumpla. Ni a Londres, ni a la privada ni a 200 kilómetros: el aborto libre, seguro y en la sanidad pública", ha rematado. EFE