Javier Pacheco renuncia a un tercer mandato como secretario general de CCOO de Catalunya

Barcelona, 22 oct (EFECOM).- El actual secretario general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha anunciado este martes que no optará a la reelección como líder de CCOO de Catalunya, con lo que renuncia a un tercer mandato.

Pacheco, que fue elegido por primera vez secretario general de CCOO de Catalunya en abril de 2017 y fue reelegido en el congreso de 2021, ha renunciado a repetir en el cargo para facilitar la renovación en la cúpula de CCOO de Catalunya y promover la incorporación de mujeres, ha anunciado este martes en un encuentro con prensa.

Aunque los estatutos de CCOO de Catalunya prevén una limitación para el secretario general de "dos mandatos", también señalan que "excepcionalmente" podrá optar a un tercer mandato si así lo avala el máximo órgano de dirección del sindicato por mayoría de "dos tercios".

CCOO de Catalunya celebrará su 13 congreso los próximos 9, 10 y 11 de abril en Barcelona, un cónclave en el que se decidirá la nueva dirección del sindicato para los próximos cuatro años.

El dirigente sindical, que sustituyó a Joan Carles Gallego al frente de CCOO de Catalunya, ha justificado su decisión porque es un firme defensor de la limitación de mandatos y para "dar arreones" en favor de la renovación interna en el sindicato, ha dicho.

Ha argumentado que no puede haber una "tarifa plana" a la hora de ejercer cargos y que es "muy importante que haya direcciones nuevas".

"¿Si no destapamos los tapones de las direcciones, cuándo llegan las mujeres?", se ha preguntado, y ha agradecido a CCOO de Catalunya que le haya dado la posibilidad de liderarla durante estos años.

Pacheco ha dicho que desconoce qué hará tras el próximo congreso de CCOO de Catalunya, pero ha añadido que le "gustaría seguir vinculado al sindicato".

Sin embargo, ha dejado claro que no contempla entrar en política. "La política la descarto. Mi puerta giratoria no será la política", ha subrayado Pacheco, dejando claro así que no acabará siendo diputado, como sí lo fueron predecesores suyos, como Joan Carles Gallego o Joan Coscubiela.

El secretario de organización de CCOO de Catalunya, Andrés Querol, ha precisado que hoy acaba el plazo para mostrar ya de entrada la intención de optar a la secretaría del sindicato -se requiere un mínimo del 10 % de los miembros del Consell Nacional-, y poder acceder así desde el primer momento a los datos de los afiliados.

En los próximos días CCOO de Catalunya dará a conocer qué persona o personas aspiran a presentarse a la elección como secretario o secretaria general, que deberán reunir el apoyo del 10 % de los delegados del congreso y, opcionalmente, el apoyo de 1.000 afiliados.

Javier Pacheco ha contrastado su actitud de poner fin a su etapa como secretario general a la de gente "que no se marcha nunca" y ha insistido en que él fue uno de los impulsores de la última modificación de los estatutos en este sentido.

Pacheco, que llegó a la cúpula de CCOO de Catalunya después de liderar la sección sindical de esta fuerza sindical en Nissan y de liderar la federación de industria del sindicato en Cataluña, ha recordado que sus inicios como líder de CCOO de Catalunya estuvieron marcados por el referéndum de independencia de 2017.

Ha reivindicado el rol que tuvieron entonces los sindicatos en defensa de la cohesión social y de los derechos de los trabajadores al margen de las opciones políticas de cada persona, si bien ha subrayado que la etapa más dura fue sin duda "la pandemia" de la covid.

Pacheco deja a CCOO de Catalunya con un total de 145.749 afiliados -según los últimos datos disponibles- y como primera fuerza sindical en Cataluña, con un 40,66 % de representatividad sindical. EFECOM